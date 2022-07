OM begint onderzoek naar opstellers stikstofberekeningen Lelystad Airport

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de opstellers van de stikstofcijfers voor Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerder van het functioneel parket van het OM donderdag na berichtgeving van Omroep Flevoland. Aanleiding voor het onderzoek is volgens Omroep Flevoland een aangifte van actiegroepen van burgers tegen onder meer de directeuren van Lelystad Airport. Het OM kon dat tegen NRC woensdagavond niet bevestigen.

Stichting HoogOverijssel deed in 2020 samen met de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) aangifte tegen veertien personen die voor de Schiphol Groep, de overheid en bij advies- en ingenieursbureaus werken. Zij waren betrokken bij het opstellen van de cijfers over de stikstofuitstoot bij ingebruikname van Lelystad Airport, dat onderdeel is van de Schiphol Groep en vluchten van Schiphol zou moeten overnemen om de druk op de nationale luchthaven te verlichten. De actiegroepen stelden dat er gemanipuleerd is met cijfers om de verwachte stikstofdepositie laag te houden. De officier van justitie heeft de aangifte inmiddels beoordeeld en besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Of Lelystad Airport ooit operationeel wordt is zeer de vraag. Nadat het kabinet eerder nog beloofde dit jaar een besluit te nemen over een eventuele opening van Lelystad Airport, kwam het daar in juni op terug. Het stelde toen dat het nog tot 2024 zal duren voor er een definitief besluit genomen wordt.

In maart van dit jaar maakte minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) al bekend dat Lelystad Airport geen natuurvergunning kreeg. De reden daarvoor was dat de luchthaven fouten heeft gemaakt in de berekening van de hoeveelheid stikstof die terechtkomt in nabijgelegen natuurgebieden zodra het vliegveld daadwerkelijk opengaat.