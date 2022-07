NPO: Ongehoord Nederland toont intern ‘enige reflectie’

Frederieke Leeflang (53) heeft de trekkers voorbij zien komen, woensdagavond nog toen de boeren optrokken naar het NOS-gebouw. En sinds het NPO-bestuur de aan rechts-radicaal politieke partijen dienstbare omroep Ongehoord Nederland een boete in het vooruitzicht heeft gesteld, wordt ze beveiligd. „Maar het is nog leuk hoor”, wil ze meteen gezegd hebben.

Ze zit een half jaar op haar post, als bestuursvoorzitter van de publieke omroep. Het is donderdagmiddag rustig rond haar kantoor op het moment dat de NPO naar buiten treedt met de sanctie die Ongehoord Nederland krijgt. Aanleiding is het vorige maand door de NPO-ombudsman vastgestelde, stelselmatige schenden van de journalistieke code.

CV Voorzitter raad van bestuur NPO

Frederieke Leeflang (1969) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Leeflang was commissaris bij ABN Amro van 2016 tot 2019. Tot 2021 leidde ze juridisch advieskantoor Deloitte Legal.

De boete valt mee, voor wie zoals ON-omroepdirecteur Arnold Karskens uitging van de maximumboete van 15 procent budgetkorting. Het is 2,5 procent geworden: 93.442.43 euro (budget 2022: 3,6 miljoen euro). Dat wordt gekort op de gelden voor komend jaar. Dat ON een jonge omroep is en dat de NPO dit voor het eerst doet maakt dat de volle 15 procent budgetkorting nooit in beeld is geweest, zegt de NPO-baas. Wel is dit een officiële sanctie waarvan een omroep er twee kan krijgen, voor er overgegaan wordt tot een melding bij staatssecretaris.

Karskens beraadt zich nog op stappen. ON stelt onder meer dat de NPO aan het ombudsmanrapport „geen punitieve sanctie” mag koppelen.

Waar ziet u ruimte dit toch te doen?

Leeflang: „De bevoegdheid tot het opleggen van sanctie is neergelegd in artikel 2.154 van de Mediawet, voor het geval een omroep bindende besluiten niet naleeft of zoals in dit geval naar de mening van de raad van bestuur onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst.”

Hoe ziet u in het niet naleven van de journalistieke code een gebrek aan bereidheid tot samenwerking?

„Het staat er natuurlijk niet letterlijk. De norm in de wet is vrij uitgebreid, wij zien toe op die samenwerking. Dat zijn de regels van het spel. Daar hoort het naleven van de journalistieke code bij.”

Er werd in Ongehoord Nieuws nog net niet de spot gedreven met het ombudsmanrapport. En het sanctievoornemen van de NPO zou een ‘frontale aanval op de persvrijheid’ zijn. Wegen die uitingen mee?

„Ik vond dat niet passend, maar ik wil wel zuiver blijven in de afweging. We hebben ook meegenomen dat er intern bij ON naar ons wel enige reflectie is.”

Zodanig dat die tot mildheid stemt?

Denkpauze. „Ja. Ik zit even te denken of het mildheid is. Maar ja, we hebben het meegenomen in de afweging. De presentatoren worden zeker ook begeleid, krijgen feedback.”

Ze grapten over een zomercursus.

„Maar het is serieus. Ik kan me voorstellen dat voor alle journalisten geldt: je wilt steeds beter worden.”

ON-verslaggever Jonathan Krispijn interviewt premier Mark Rutte. Foto Peter Hilz/ANP

In hun zienswijze, donderdag online gezet, legt ON uit waarom er volgens de omroep geen grondslag is voor een sanctie op basis van het oordeel van de Ombudsman. Voorzitter Karskens spreekt van willekeur en rechtsonzekerheid. „In plaats van de botte bijl van de strafkorting” ziet ON in het ombudsmanrapport „een aanleiding voor een goed gesprek” en „een veel vruchtbaardere weg voorwaarts”.

Opvallend: de genremanager zou ON op 4 mei 2022 nog hebben gecomplimenteerd. Een NPO-woordvoerder reageert desgevraagd: „Dat gesprek ging over kijk- en bereikcijfers. De genremanager gaat niet over samenwerking binnen het bestel, de raad van bestuur wel.”

Daarnaast gonst het van nieuws rondom Leeflangs voorganger Shula Rijxman, inmiddels D66-wethouder in Amsterdam. Het Commissariaat voor de Media gaat onderzoek doen naar „borging van processen” tegen belangenverstrengeling naar aanleiding van onthullingen over Rijxmans privébanden. Een klokkenluider, die zich in 2020 meldde bij het ministerie met naar verluidt informatie over omzeiling van de normering van topinkomens bij de NPO, kwam er later dankzij de BNR-mediapodcast Koster & Van Dijk achter dat Rijxman een innige band had met de topambtenaar die hem aanhoorde. Donderdag was er een Kamerdebat over met minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66).

Deze week werd via BNR bekend dat Rijxman in 2017 met toenmalig mediastaatsecretaris Sander Dekker (VVD) naar Israël is geweest, met hun partners. Volgens Leeflang was het opnieuw verstandig geweest als Rijxman dit bij de compliance officer van NPO, die adviseert over integriteitskwesties, had getoetst.

Zou u op vakantie gaan met huidig staatssecretaris Gunay Uslu (D66)?

„Nou, u denkt dat zij en ik daar op zitten te wachten? Weet u, ik vind dat het allemaal heel erg afleidt van al het moois waar we mee bezig zijn. Ik ben gelukkig geen compliance officer, ik laat het aan mijn voorganger. Ik heb niet gezegd dat het gemeld had moeten worden, juist omdat het een vrij open norm is. Dan helpt het om advies in te winnen.”