NPO geeft Ongehoord Nederland sanctie voor schenden journalistieke code

De Raad van Bestuur van de NPO heeft omroep Ongehoord Nederland (ON) een financiële sanctie opgelegd van 2,5 procent van het jaarbudget voor 2023. Dat meldt de NPO donderdag. Het gaat om een bedrag van ruim 93.000 euro. Het bestuur spreekt van een „stelselmatige schending” van de journalistieke code van de publieke omroep door ON. De NPO maakte de sanctie dinsdag al bekend aan de nieuwe omroep.

De financiële sanctie volgt op een uitgebreid onderzoek door Margo Smit, ombudsman van de publieke omroepen, naar het journalistiek handelen van het programma Ongehoord Nieuws. Zij concludeerde – na veel klachten van kijkers – dat de omroep de journalistieke code van de publieke omroep schendt door interviews uit te zenden die onvoldoende kritisch zijn, waardoor onjuiste informatie onweersproken het publieke domein kan bereiken. Daarmee schendt de omroep volgens de raad ook de „integriteit van het gehele bestel”. In juni maakte de NPO al bekend een sanctie te willen opleggen aan ON.

De sanctie voor ON had op grond van de Mediawet kunnen oplopen tot 15 procent van het jaarlijkse budget. De NPO geeft een relatief lage sanctie omdat ON „een relatief nieuwe omroep is” en omdat „de sanctie redelijkerwijs draagbaar moet zijn voor de omroep in kwestie”.

Reactie ON

De Raad van Bestuur verwacht van ON dat het „maatregelen zal nemen om de journalistieke code van de publieke omroep te respecteren” en „voldoende bereidheid zal tonen tot samenwerking binnen het publieke bestel”. ON ondertekende de code eerder wel, net als alle andere omroepen. Respecteert de omroep de code niet, dan volgt er mogelijk een hogere sanctie. Na twee gegeven sancties volgt er volgens de NPO een „ander traject”.

ON-directeur Arnold Karskens laat weten dat de omroep zich beraadt op juridische stappen. Hij zegt het „principieel oneens” te zijn met de sanctie „omdat wij bepaalde, blijkbaar ongewenste, meningen hebben laten horen over bijvoorbeeld de enorme massa-immigratie en de gevolgen van de doorgeslagen klimaat-en milieumaatregelen”. Karskens zegt ook tegen „iedere censuurmaatregel” te zijn.

