Nog meer asielopvang? ‘Wij doen hier al genoeg’, zeggen ze in Bant en Luttelgeest

Op de groene akker zoeken zes reigers naar wormen. Aan de rand van het veld ligt een ingepakte hooibaal met grote letters erop: ‘1 = GENOEG’. Op deze plek in de Noordoostpolder moet een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers komen om het overvolle Ter Apel in Groningen te ontlasten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) maakte de plannen woensdag bekend. Een dag later werd de hooibaal neergelegd door boze omwonenden.

Het aanmeldcentrum met 300 plekken moet komen te staan op de grens tussen Luttelgeest en Bant in Flevoland – dorpen met gezamenlijk 4.000 inwoners. Vlak naast de beoogde plek staat al een asielzoekerscentrum waar 1.000 asielzoekers verblijven. Het is de reden waarom veel inwoners tegen de plannen zijn.

„Wij doen al genoeg”, zegt Petra Timmermans, die vanuit haar boerderij uitkijkt over het azc. Ze wil niets weten van een extra centrum ernaast. „Als ik die beelden van Ter Apel zie, met alle vervoersproblemen en overlast, dat wil je niet voor je deur, ook niet in een kleinere variant. Dan zouden hier in totaal 1.300 asielzoekers tegenover ons wonen. Wie wil onze grond dan nog kopen? Daar gaat je zakcentje voor je pensioen.”

Met het huidige azc heeft ze geen probleem, zegt ze. „Je ziet asielzoekers over het fietspad wandelen en merkt verder weinig.”

Het erf van boer Nico Schelvis grenst aan dat van het azc. Vorig jaar liet hij jonge asielzoekers, meisjes, twee keer per week helpen met zijn paarden. „Je zag ze helemaal opbloeien. Die mensen hebben niks te doen hè. Ze vervelen zich.”

De keerzijde van de verveling zag hij begin dit jaar. Drie asielzoekers (tussen 25 en 27 jaar) pleegden op één dag drie inbraken in de omgeving. Schelvis: „We zijn er toen met een paar boeren achteraan gerend en hebben ze gearresteerd. Ze braken bij oude mensen in.” Twee van hen zijn veroordeeld tot een half jaar cel, de derde is het land uitgezet. Tijdens een „strooptocht” die de mannen hielden, stalen ze trouwringen, een gitaar, mountainbikes, computers, kleding, mobiele telefoons en voedsel.

Omwonenden onderstrepen dat dit incident uitzonderlijk is. „Er gebeurt al jaren weinig, we hadden altijd goed overleg met het COA [Centraal Opvangorgaan Asielzoekers]”, zegt Mariët Rommens, voorzitter van de bewonersvereniging. „Daarom voelen we ons nu overvallen.” In de keuken van haar boerderij beantwoordt Rommens de hele dag belletjes van bewoners. „Iedereen vindt het aantal opvangplekken wel genoeg zo”, zegt ze. „We hebben niets tegen asielzoekers, ze worden betrokken bij activiteiten en de voetbalvereniging. Maar het moet in balans blijven. Waarom zoeken ze geen plek in een gemeente waar géén groot azc staat?”

De grond die het COA heeft gekocht, is van een stierenmesthouder. De boer kreeg een aanbod van de provincie Flevoland om zijn stikstof-uitstoot ‘over te nemen’ en de provincie wees het COA erop dat zijn grond te koop stond. „Ik werd in mei door staatssecretaris Eric van den Burg gevraagd: zou dat geen mooie plek zijn voor een aanmeldcentrum?”, vertelt burgemeester Roger de Groot in het stadhuis van Emmeloord. „Ik zei: doe maar een voorstel. Dan kunnen we dat in de openbaarheid bespreken. Ik hou niet van achterkamertjes.”

Volgens De Groot variëren de reacties in zijn gemeente „van gelatenheid tot boosheid”. „En ik begrijp dat wel. Wij zijn in de gemeente Noordoostpolder níet tegen vluchtelingen – dat wil ik benadrukken – maar wij vangen al veel mensen op. Er zijn andere gemeenten die minder doen.” Voordat de gemeente definitief een standpunt inneemt, wil de burgemeester een informatieavond afwachten voor omwonenden. „Hun mening is het allerbelangrijkste.”

De inwoners zelf zien dat anders. Het formele voorstel van het Rijk voor de nieuwe opvangplek wordt in de dorpen beleefd als een bevel. „Er is ons niets gevraagd”, zegt Mariëtte Rommens. „Sterker: bij de bekendmaking van het plan wordt meteen gezegd dat de staatssecretaris de bevoegdheid heeft om dit door te drukken. Dat is toch geen overleg?”

Op de vraag of de staatssecretaris vindt dat hij instemming van de gemeenteraad nodig heeft om het aanmeldcentrum te vestigen, laat zijn woordvoerder weten: „Alle inzet is erop gericht in goed gesprek tot een overeenkomst te komen”. Rommens: „Het COA koopt zo’n lap grond niet om er aardappels te telen.” De gemeenteraadsfractie ‘Ons Noordoostpolder’ zit niet te wachten op 300 extra plekken, zegt fractievoorzitter Berthoo Lammers. Ook de fractie SGP/CU zei woensdag in een statement: „Wij willen dat het Rijk afziet van de plannen en een alternatieve locatie zoekt.”

