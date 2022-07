Nieuwe gasdeal Gasunie vermindert afhankelijkheid van Rusland

Gasunie heeft een flinke slag geslagen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Via dochter EemsEnergyTerminal is 7 miljard kubieke meter aan vloeibaar gas (LNG) gecontracteerd dat via twee drijvende terminals in de Groningse Eemshaven in gasvorm aan land wordt gebracht.

Eind augustus komen twee recent gecharterde schepen naar verwachting aan in de Eemshaven en die moeten het nu gecontracteerde gas aan land brengen. Dergelijke schepen, Floating Storage and Regasification Units (FSRU) genaamd, kunnen elk jaarlijks 4 miljard kubieke meter vloeibaar gas verwerken. Gasunie, die de infrastructuur voor transport en opslag van gas voor Nederland en delen van Duitsland beheert, stelt dat ook over de levering van de resterende 1 miljard kubieke meter „in de komende maanden” een contract wordt getekend.

Drijvende terminals

Over de prijs van het verworven gas zijn geen mededelingen gedaan. De leveranties – per schip – komen van de LNG-dochter van Shell en van het Tsjechische CEZ. Het is de bedoeling dat beide drijvende terminals, Exmar S188 en Golar Igloo, vijf jaar in de Groningse haven actief blijven.

De twee drijvende terminals, waarvan er al een in Rotterdam is aangekomen, worden met hun jaarlijkse 8 miljard kuub goed voor zo’n 20 procent van de jaarlijkse gasconsumptie van Nederland. Daarnaast kan de al langer bestaande Gate-terminal in Rotterdam 12 miljard kuub vloeibaar gas naar het vaste leidingnetwerk transporteren. Daarmee is LNG, dat met een temperatuur van min 162 graden wordt vervoerd, goed voor de helft van de Nederlandse consumptie. Door aanpassingen aan de Rotterdamse terminal gaat de capaciteit daar binnen afzienbare tijd naar 16 miljard kuub.

Het nieuws van Gasunie komt aan de vooravond van een mogelijke verdieping van de Europese gascrisis. Komende week gaat gaspijpleiding Nord Stream 1 dicht voor onderhoud, en die verbinding van Rusland naar Duitsland is cruciaal voor de Europese leveranties door Gazprom.

Urgente gasproblemen

Mogelijk wordt dit onderhoud door Rusland aangegrepen om de leveranties helemaal te staken. Door de grote afhankelijkheid van Duitsland van Russisch gas (60 miljard kuub) zou de sluiting van Nord Stream 1 ook gevolgen kunnen hebben voor Nederland. Volgens Europese afspraken moeten EU-lidstaten elkaar bij urgente gasproblemen helpen.

Nederland zelf is voor circa 6 miljard kubieke meter afhankelijk van Russisch gas, maar vorige maand werd al het laatste contract tussen Gazprom en het Nederlandse handelsbedrijf GasTerra door de Russen opgezegd. De rest van de Nederlandse behoefte wordt vervuld door Noors (10 miljard kuub) en binnenlands (circa 6 miljard) aardgas.