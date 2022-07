Negentien demonstranten aangehouden bij boerenprotest Bleiswijk

De politie heeft woensdagavond negentien mensen aangehouden die niet wilden weggaan bij distributiecentra in Bleiswijk. Dat meldt de Rotterdamse politie donderdagochtend op Twitter. De ME is ingezet om de demonstranten weg te halen.

De acties vonden plaats op de Facetlaan en de Laan van Mathenesse in Bleiswijk. In die omgeving zitten distributiecentra van Hoogvliet, Jumbo, Aldi en Albert Heijn. „Een groep actievoerders blokkeerden [sic] voor de derde nacht op rij het terrein.”

Toen de demonstranten na meerdere waarschuwingen alsnog niet weg wilden gaan, besloot de politie hen aan te houden. De tractoren zijn ergens anders heen gebracht. NU.nl meldt op basis van een politiewoordvoerder dat er ook negen minderjarigen onder de arrestanten zijn.

