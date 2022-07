Nadal meldt zich met buikspierblessure af voor halve finale Wimbledon

Tennisser Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor zijn partij in de halve finale van Wimbledon. De 36-jarige Spanjaard kampt met een scheurtje in zijn buikspier en is onvoldoende fit om vrijdag in actie te komen. Dat maakte hij donderdagavond bekend tijdens een persconferentie. Als gevolg plaatst Nadals tegenstander Nick Kyrgios zich automatisch voor de eindstrijd van het grandslamtoernooi.

Nadal had in zijn kwartfinalewedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz al last van zijn blessure, maar speelde desondanks door. In vijf sets plaatste de 22-voudig grandslamwinnaar zich voor de halve finale. Na afloop zei hij gewend te zijn aan het spelen met pijn, maar te hebben getwijfeld of hij de wedstrijd uit kon spelen. Eerder dit jaar won Nadal nog de Australian Open en Roland Garros, waardoor hij in de race was om in één seizoen alle vier de grandslams op zijn naam te schrijven.

Door de afmelding van Nadal mag de Australiër Kyrgios zich gaan opmaken voor zijn eerste grandslamfinale, die zondag zal worden gespeeld. Hij neemt het daarin op tegen de winnaar van de partij tussen de Serviër Novak Djokovic en de Brit Cameron Norrie.