Minder hoge overbiedingen, meer woningen te koop: wat zeggen de NVM-cijfers?

Je vóélt dat er verandering in de lucht hangt, zei NVM-voorzitter Onno Hoes donderdag bij de presentatie van de nieuwe kwartaalcijfers. „Maar waar het heen gaat met de woningmarkt, dat valt niet te voorspellen.” De cijfers geven nog geen duidelijkheid. Ze zijn diffuus. Ja, er staan veel meer woningen te koop – een teken dat de markt aan het afkoelen is. Maar overbieden is nog altijd de norm, de prijzen stijgen en de gemiddelde verkoop duurt nog steeds slechts 24 dagen.

Hoe de nieuwste NVM-cijfers te interpreteren? Vijf getallen uitgelicht.

448.000 euro

Zoveel kostte een ‘bestaande’ woning het afgelopen kwartaal gemiddeld. Dat is 3,5 procent meer dan in het eerste kwartaal, toen de prijs voor het eerst sinds 2019 licht daalde (-2,1 procent). Op jaarbasis is het zelfs een stijging van 10,6 procent. Dat is flink, maar een stuk minder dan de afgelopen kwartalen. Toen waren de huizen vergeleken met een jaar eerder steeds rond de 20 procent duurder. De prijzen stijgen dus nog, maar minder hard. En de regionale verschillen zijn groot. In Alkmaar, bijvoorbeeld, daalde de huizenprijs met 1,5 procent ten opzichte van begin dit jaar. Ook zijn er forse verschillen tussen typen woningen.

Lees ook: Welk effect zal de stijgende hypotheekrente hebben op de huizenmarkt? Starters zijn dubbel de klos

47.100 woningen

Er zijn afgelopen kwartaal bijna 50.000 woningen te koop gezet door NVM-makelaars: 23 procent meer dan een jaar geleden en zelfs 46 procent meer dan in het vorige kwartaal. Maar zowel de gemiddelde verkooptijd als het aantal transacties is níet toegenomen. Hoe kan dat?

Volgens de makelaarsvereniging zorgen de oorlog in Oekraïne, de oplopende rente en de dreigende recessie ervoor dat mensen de verkoop van hun huis naar voren halen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een nieuwbouwwoning hebben gekocht die ze pas over een tijdje kunnen betrekken, maar alvast hun huidige woning verkopen. Of mensen die toch eerst willen verkopen voordat ze een nieuw huis kopen. Met andere woorden: mensen zijn bang dat de prijzen gaan dalen, en zetten nog snel hun woning te koop.

Mensen zijn bang dat de prijzen gaan dalen, en zetten nog snel hun woning te koop

Dat de gemiddelde verkooptijd nog altijd 24 dagen is, komt volgens de NVM door verschillen tussen typen woningen: terwijl er (onder meer) meer hoekwoningen en 2-onder-1-kapwoningen zijn verkocht, blijft de verkoop van vrijstaande woningen en appartementen juist achter. Oftewel: starterswoningen en woningen in het hogere segment. Het kan ook meespelen dat er vooral de laatste weken meer huizen te koop zijn gezet, waardoor een langere verkooptijd nog niet in de kwartaalcijfers is opgenomen.

Logischerwijs is de krapte op de woningmarkt dus wat afgenomen: gemiddeld heeft een koper nu de keuze uit 2,1 woningen. De NVM maakt nog wel een nuancering: ondanks de flinke stijging in het aanbod is het „een heel normaal tweede kwartaal”. Tussen 2016 en 2020 werden er altijd minimaal 47.000 woningen te koop gezet in dat kwartaal.

7,5 procent

Zoveel wordt er nu gemiddeld overboden op een woning. 80 procent van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht; een percentage dat al een jaar ongeveer hetzelfde is. Maar de mate van overbieden neemt wel af: eind vorig jaar was het 9,1 procent van de vraagprijs, vorig kwartaal 8,3 en nu dus nog minder. Mensen overbieden soms nog „uit gewoonte”, zei een hypotheekexpert deze week tegen NRC.

4.963 nieuwbouwwoningen

Er zijn het afgelopen kwartaal heel weinig nieuwbouwwoningen en bouwkavels verkocht: bijna de helft minder dan een jaar geleden. Dat is opmerkelijk, gezien de enorme bouwambitie van het kabinet en de populariteit van nieuwbouwwoningen (met gunstige energielabels). De NVM noemde verschillende oorzaken, waaronder een achterblijvende bouwproductie maar ook onzekerheid over de economie. Hierdoor zouden mensen voorzichtiger zijn met grote uitgaven, zeker voor een huis dat ze pas over een paar jaar kunnen betrekken.

35.000 euro

Sinds de energieprijzen zo enorm zijn gestegen, is duurzaamheid belangrijker voor kopers. Grappig feitje: het woord ‘zonnepanelen’ komt steeds vaker voor in promotieteksten op Funda. Hoe groener het energielabel, hoe meer een woning stijgt in waarde. Eerder was een duurzame woning zo’n 25.000 euro meer waard dan een niet-duurzame vergelijkbare variant. Sinds de stijging van de energieprijzen is dat toegenomen tot 35.000 euro. „Investering in verduurzaming levert dus ook iets extra’s op”, aldus NVM-voorzitter Onno Hoes.