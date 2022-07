‘Merendeel middelbare scholen vraagt onrechtmatig extra bijdrage van ouders’

Het overgrote deel van de middelbare scholen communiceert niet duidelijk genoeg over de vrijwilligheid van de bijdrage die ouders kunnen betalen voor bijvoorbeeld bijles of schoolreisjes, terwijl dit sinds vorig jaar verplicht is. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een peiling, zo bevestigt een woordvoerder aan NRC na berichtgeving van de Volkskrant. Scholen die niet aangeven dat de ouderbijdrage vrijwillig is, overtreden hiermee de wet.

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht bij wijze van steekproef de schoolgids van 160 middelbare scholen. Daaruit bleek dat de meerderheid van de scholen niet voldeed aan de eisen wat betreft transparantie over de vrijwillige aard van ouderbijdragen. Zo bleek dat in sommige schoolgidsen „dwingend geformuleerde zinnen” te zien zijn, „die ouders ten onrechte de indruk kunnen geven dat de bijdrage niet vrijwillig is”.

De Inspectie van het Onderwijs is naar eigen zeggen zo geschrokken dat er direct een brief is verstuurd naar alle middelbare schoolbesturen. Het onderzoek wordt pas in het najaar gepubliceerd. In de brief worden scholen verzocht hun schoolgidsen „nog extra kritisch te bezien”. Volgens een woordvoerder van de Inspectie van het Onderwijs is de brief nu al gestuurd zodat scholen de tijd hebben om hun gidsen voor aankomend schooljaar aan te passen. Eerder dit jaar bleek al uit onderzoek van NRC dat lang niet alle scholen zich aan de wetswijziging hielden.

Uitsluiting voorkomen

Op 1 augustus 2021 is een wetswijziging ingegaan die scholen verbiedt kinderen van activiteiten uit te sluiten als hun ouders de daarvoor gevraagde bijdrage niet hebben betaald. Eerst mochten scholen een vervangende activiteit aanbieden voor deze groep. Scholen worden met deze wetswijziging ook verplicht om expliciet in de schoolgids te melden dat het betalen van de ouderbijdrage vrijwillig is. Door de bijdrage vrijwillig te maken, moet worden voorkomen dat kinderen uit armere huishoudens worden buitengesloten.

Gaby van den Biggelaar, directeur van Stichting Leergeld die ouders financiële steun biedt voor schoolkosten, merkt dat veel scholen de omvang van de nieuwe wet niet beseffen. „Het gaat hier niet alleen over één ouderbijdrage, maar over alle activiteiten waar scholen om een bijdrage van ouders kunnen vragen.” Bijdrages kunnen gevraagd worden voor bijvoorbeeld bijles, kerstviering, tweetalig onderwijs of excursies.

