Maker van Japanse strip Yu-Gi-Oh! dood in zee gevonden

De 60-jarige Japanse mangastriptekenaar Kazuki Takahashi, bedenker van de wereldwijd populaire Yu-Gi-Oh! ruilkaarten en tv-serie, is woensdag overleden.

Zijn lichaam werd in de zee gevonden bij de Japanse stad Nago, op het zuidelijke eiland Okinawa. Hij had een snorkeluitrusting bij zich. De politie doet onderzoek naar zijn overlijden. Dat meldt de publieke omroep van Japan, Nippon Hoso Kyokai (NHK).

Bekende mangastrips

Takahasi bedacht en tekende de Japanse mangastripreeks Yu-Gi-Oh! De reeks leverde een populair kaartspel en een televisieserie op.

Takahashi (1963) werd geboren in Tokyo. Als kind was hij erg vaak ziek, waardoor hij zijn jonge jaren veel in bed lag. Hij keek daar naar anime (Japanse tekenfilm) series en hij begon met het tekenen van manga’s (Japanse strips). Begin jaren 80 startte hij als professioneel manga-artiest, maar pas eind jaren 90 brak hij internationaal door met Yu-Gi-Oh!

Jongen met stekelhaar: Yugi

Het mangastripverhaal, dat in 1996 voor het eerst verscheen, gaat over een jongen met stekelachtig haar, Yugi, die met behulp van zijn kaartspel monsters kan oproepen om zo te duelleren met tegenstanders. Het kaartspel uit de serie werd in het echt uitgebracht als spel en was populair onder jongeren over de hele wereld. Warner Bros bracht in 2004 een Yu-Gi-Oh! bioscooptekenfilm uit (die alleen door fans gewaardeerd werd).

In 2011 werd het spel door Guiness World Records erkend als ’s werelds best verkochte ruilkaartspel.

Tussen 2000 en 2004 was de anime, de Japanse tekenfilm-reeks, over Yugi’s avonturen ook zeer geliefd onder animefans.

In 2015 kreeg Takahashi nog de Inkpot Award van Comic-Con International in Amerika voor uitmuntende bijdragen aan comics, sciencefiction en fantasy, film, televisie, animatie, en fandom. Momenteel worden er nog steeds games gemaakt met de bekende animefiguren.