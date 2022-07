Levenslang en vrijspraak in omvangrijk liquidatieproces Eris

Ferrel T.(36) heeft levenslang gekregen voor betrokkenheid bij de moord op Justin Jap Tjong. Een andere verdachte, Guyno O. (30), is vrijgesproken omdat de rechters niet konden bewijzen of hij wist van de liquidatie. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland donderdag geoordeeld. De uitspraak is onderdeel van het megaproces Eris. T. lokte de 25-jarige Jap Tjong begin 2017 in de val, wat leidde tot zijn dood in de Amsterdamse wijk Osdorp. Daar overleed hij aan tientallen pistoolschoten. Het OM eiste in april tegen beide mannen levenslang.

Jap Tjong werd volgens Justitie in opdracht van Ridouan Taghi vermoord als vergelding voor zijn betrokkenheid bij de vergismoord op Hakim Illi, kort voor de moord op Jap Tjong. Illi was een telg uit een invloedrijke Utrechtse onderwereldfamilie en bekende van Taghi. Zijn familie zou geëist hebben dat de moord werd vergolden. De hoofdverdachte voor de moord op Jap Tjong, de 57-jarige Roël T., werd in 2020 voorlopig vrijgelaten. Hij werd er door het OM van verdacht de trekker te hebben overgehaald.

De rechtbank Midden-Nederland veroordeelde Ferrel T. en Guyno O. begin 2019 tot celstraffen van 26 jaar voor de zogenoemde Utrechtse vergismoord op Hakim Changachi en een poging tot moord op een ander, twee dagen later. T. ging in beroep en werd door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot 21 jaar cel.

Omvangrijk liquidatieproces

Het deelonderzoek naar T. en O., dat Charon II heet, is onderdeel van het omvangrijke liquidatieproces Eris. Dit dossier telt ruim 50.000 pagina’s en er staan negentien verdachten in terecht, onder wie kopstukken en leden van de motorclub Caloh Wagoh. Zij worden naast vijf moorden binnen acht maanden tijd – die op Jap Tjong is daarvan de eerste – verdacht van tien pogingen tot moord, verboden wapenbezit en afpersing.

De rechtbank Midden-Nederland legde dinsdag al drie keer levenslang op in het Eris-liquidatieproces. Onder de levenslang veroordeelden is hoofdverdachte Delano R., oprichter van de Haagse straatbende The Crips en president van motorclub Caloh Wagoh.