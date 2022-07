Kamer akkoord met aankoop F-35’s en Reaper-drones ter waarde van ruim een miljard

Nederland koopt zes extra F-35-gevechtsvliegen en nog eens vier MQ-9 Reaper-drones. Met de orders, waarvoor de contracten de komende weken worden getekend, is ruim een miljard euro gemoeid.

De Tweede Kamer heeft donderdag, op de laatste dag voor het zomerreces, met grote meerderheid goedkeuring gegeven aan de aankopen. De Nederlandse F-35-vloot komt daarmee op 52 exemplaren, genoeg voor drie complete squadrons. De Reaper-drones, die niet alleen verkenningswerk doen maar ook raketten kunnen afvuren, verdubbelen in aantal.

Het parlementaire jawoord is het sluitstuk van een unieke spoedprocedure. Normaal gesproken zou de Kamer de aankopen hebben gewogen tijdens de behandeling van de defensiebegroting voor volgend jaar. Door alvast ja te zeggen tegen de extra F-35’s en Reapers heeft de Kamer nu het zogeheten budgetrecht versneld uitgeoefend – een parlementaire primeur.

Lees hier hoe de Tweede Kamer in een middag besluit over mega-aankoop van vliegend materieel

De Kamer heeft dit gedaan op verzoek van staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD), die in een brief van 24 juni tot spoed maanden. Als de bewindsman de contracten niet snel zou tekenen, zo zei hij, zou Nederland bij de fabrikanten achteraan in de rij komen. Dan dreigde een vertraging van jaren, terwijl Nederland nu juist snel vijf miljard extra aan defensie wil uitgeven.

Vrijwel alle partijen zijn hierin meegegaan. Alleen Kamerlid Jasper van Dijk (SP) wilde de aankopen pas dit najaar bespreken met de rest van defensiebegroting. Bij het ingelaste debat van maandag wees Van Dijk erop dat er bijvoorbeeld nog geen juridisch kader is voor de inzet van bewapende drones. Zijn collega Sietse Fritsma (PVV) richtte zijn pijlen vooral op de F-35, die nog altijd honderden tekortkomingen heeft.

Hun moties voor uitstel (SP) of afstel (PVV) kregen donderdag vrijwel geen steun. Voor veel partijen zijn de extra aankopen nog maar het begin van veel meer investeringen. Kamerlid Peter Valstar (VVD) wees er maandag bijvoorbeeld op dat het aantal van 52 Nederlandse F-35-toestellen nog altijd kleiner is dan dat van Finland (64), of veel minder dan de 200 F-16-vliegtuigen die Nederland had aan he einde van de Koude Oorlog.