Kabinet-Rutte IV gaat onzeker en bezorgd de zomer in

De oppositiepartijen mochten állemaal meedoen en meedenken. Dachten ze. Wekenlang hadden premier Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag koffie gedronken met politieke leiders als Jesse Klaver (GroenLinks), Attje Kuiken (PvdA), Joost Eerdmans (JA21) – om steun te krijgen voor de begroting. Het leek er ook even op dat er was geluisterd: er waren misschien wel zés mogelijkheden, zei Kaag half juni in een debat, om nog dit jaar gezinnen te helpen die het zwaar hebben door de hoge energierekening en de stijgende prijzen. Attje Kuiken was zichtbaar opgelucht.

Deze week bleek: het kon toch allemaal niet. Op vijfhonderd euro na, extra, voor mensen met de allerlaagste inkomens. In de Tweede Kamer kon je zien wat er gebeurt als je enorme verwachtingen wekt en niets nakomt: de hele oppositie, van links tot rechts, was woedend.

En je zou verwachten: dan is het kabinet deemoedig, geeft toe dat het anders loopt dan de bedoeling was. En als iemand in Den Haag deemoedig kan doen, is het Mark Rutte wel.

Kribbig

Maar in de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer voor de zomer bleek dat Rutte daar helemaal geen zin in had. Hij deed afwerend, op het chagrijnige af. Hij noemde het „onverantwoord” om de Belastingdienst of het UWV nóg meer plannen te laten uitvoeren. En vond PVV-leider Geert Wilders dat hij in de camera moest kijken en zijn harde boodschap aan de mensen zelf te vertellen? „Kom op, meneer Wilders, bewaart u die instructies maar voor uw fractie. Zo gaat u niet met mij om.” Zei Lilian Marijnissen van de SP dat het kabinet wel geld heeft voor wapens, en om grote bedrijven te helpen? Ze moest, vond Rutte, niet zo „kribbig” doen.

In de Eerste Kamer deelt de oppositie de lakens uit

En dat voor een premier die niets kan zonder de oppositie: in de Eerste Kamer heeft zijn kabinet géén meerderheid. En over alle ambitieuze plannen die Rutte IV in januari presenteerde – denk aan klimaat en stikstof, wonen – moet ook daar worden gestemd. Nu, aan het eind van het politieke seizoen, kun je alleen maar vaststellen dat de daadkracht van Rutte IV er nog wel is, maar dat die kan omslaan in totale machteloosheid. In het debat van deze week kon je het al even zien toen D66’er Steven van Weyenberg tegen Klaver begon over de begroting van Rutte IV: ging GroenLinks die echt tegenhouden in de Eerste Kamer? Die partij wilde dus géén extra geld voor de kinderopvang, of voor gehandicapten met een Wajonguitkering?

Hij klonk oprecht verbaasd. Maar als Van Weyenberg goed om zich heen keek: GroenLinks en PvdA willen sámen optrekken om aan hun kiezers te laten zien dat ze ertoe doen en met z’n tweeën nog meer macht hebben. Aan de rechterkant proberen partijen als JA21 en BBB te bewijzen dat ze serieus aan politiek doen en méé willen doen, ook in de Eerste Kamer. Maar dan willen ze ook serieus worden genomen. „In de Eerste Kamer”, zei Joost Eerdmans van JA21 deze week, „deelt de oppositie de lakens uit.” Zijn partij heeft daar nu al zeven zetels, BBB staat in de peilingen op forse winst, en in maart volgend jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen – die bepalen hoeveel zetels partijen hebben in de Eerste Kamer.

Christen-democratisch verhaal

Bij de vier coalitiepartijen overheersen vooral zorgen. VVD, D66 en CDA staan in peilingen op flink verlies, en alle drie die partijen worstelen met zichzelf. D66 is nog aan het bijkomen van affaires die te maken hadden met grensoverschrijdend gedrag. En wat opvalt: in de vorige kabinetsperiode probeerde D66 nog met eigen ideeën en afwijkende standpunten aandacht te trekken, nu helemaal niet. De partij lijkt een plek te zoeken in de luwte. En over ‘nieuw leiderschap’, de campagnebelofte waarmee D66 in 2021 veel zetels won, hoor je Sigrid Kaag nooit meer. Buiten de Tweede Kamer is zij ook nauwelijks zichtbaar.

CDA’ers vinden dat hún leider, minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, zichzelf weleens meer mag laten zien als partijman. Ze denken dat hij geniet van zijn rol in het kabinet, maar hoeveel hart heeft hij voor het CDA? Leden klagen dat ze hem sinds hij partijleider is nooit een inspirerend christen-democratisch verhaal hoorden vertellen. In de partijtop is nu afgesproken dat fractievoorzitter Pieter Heerma maar wat meer het gezicht van het CDA moet worden. Het is nu zíjn opdracht om kiezers te laten zien dat het CDA ook standpunten durft in te nemen die tegen de coalitieafspraken in gaan.

Staghouwer en de boeren

Bij de VVD had de partijtop niet zien aankomen hoe groot de onvrede bij de eigen achterban zou worden over de stikstofaanpak. Waar de VVD ook mee zit: als bijna langstzittende premier van Nederland wordt Mark Rutte steeds vaker en feller verantwoordelijk gehouden voor wat er de afgelopen twaalf jaar misging in Nederland. Niet alleen door de oppositie, die kansen ziet om de positie van de VVD in te nemen als het beeld van Rutte steeds negatiever wordt en zijn partij daar in de peilingen onder lijdt. Ook bij de eigen VVD-achterban verliest Rutte volgens onderzoek van EenVandaag fors aan populariteit.

De enige coalitiepartij die er in de peilingen wel goed voorstaat, de ChristenUnie, heeft toch ook een probleem. Het wil CU-minister van Landbouw Henk Staghouwer maar niet lukken om boeren het gevoel te geven dat het kabinet ook naar hen luistert, en in het debat over de stikstofplannen, in juni, was overduidelijk dat het geduld van de Tweede Kamer met hem aan het opraken is. De vroegere politiek assistent van Carola Schouten, Staghouwers voorganger op Landbouw, komt Staghouwer nu tijdelijk helpen.

Het was allemaal niet zoals het de ministers en staatssecretarissen van Rutte IV voor ogen stond, een half jaar geleden: ze gaan de zomer in met veel meer problemen dan toen. En met veel opdrachten vanuit de Tweede Kamer. Daar werd op donderdag, de laatste vergaderdag, gestemd over honderden moties. Het zou tot ver na middernacht kunnen gaan duren. In de coalitiepartijen klonk cynisch commentaar: „Daarna komt het weer helemaal goed met Nederland.”