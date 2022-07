‘Johnson zal aftreden als premier na opstappen tientallen bewindslieden’

Boris Johnson zal donderdag opstappen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Binnen enkele uren zou hij een verklaring gaan geven. Zijn aftreden lijkt onvermijdelijk nadat deze week tientallen leden van zijn regering hun vertrouwen in hem opzegden. Meer dan vijftig bewindslieden dienden binnen 48 uur hun ontslag in.

Een groep vooraanstaande kabinetsleden probeerde Johnson er sinds dinsdag van te overtuigen dat hij de eer beter aan zichzelf kon houden, maar Johnson zei toen niet aan opstappen te denken. Daarbij verwees hij naar de grote verkiezingswinst van 2019, waarbij de Conservatieve Partij dankzij hem een meerderheid van tachtig zetels binnenhaalde. Dat ziet hij als zijn persoonlijke mandaat van de Britse bevolking.

De Britse oppositieleider Keir Starmer zegt op Twitter dat het verwachte aftreden van Johnson „goed nieuws voor het land” is. Hij vindt dat er meer nodig is dan alleen een nieuwe ‘Tory’ als leider. „We hebben een flinke verandering van de regering nodig. Een nieuwe start voor het Verenigd Koninkrijk.”

‘Opluchting’

De sociaaldemocratische Schotse premier Nicola Sturgeon verwacht dat er een „gevoel van opluchting” zal zijn als de chaos van de afgelopen maanden tot een eind komt. Volgens haar was Johnson „altijd” al duidelijk ongeschikt als premier en hadden de Tories hem nooit zo lang in functie moeten houden.

De directe aanleiding van de kabinetscrisis in het VK is het grensoverschrijdende gedrag van Conservatief Lagerhuislid Chris Pincher. Johnson wist hiervan, maar benoemde hem toch in zijn kabinet. Hij ontkende ervan op de hoogte te zijn, maar moest later toegeven dat hij dat wel was. Het was voor de Conservatieve Partij het zoveelste bewijs van gedraai van de Britse premier. Ook na ‘partygate’, het houden van feestjes tijdens de coronalockdowns, klonk de roep om het vertrek van Johnson. De premier is daarvoor beboet.