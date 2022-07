Na 39 uur heeft Boris Johnson uiteindelijk de conclusie getrokken die zijn belangrijkste collega in het kabinet, minister van Financiën Rishi Sunak, dinsdagavond al trok: de Britten „verlangen terecht dat het kabinet fatsoenlijk, bekwaam en serieus handelt”.

Johnsons vertrek was weinig waardig. Hij ging niet zonder tegenstribbelen. Woensdagmiddag, toen elk nieuw uur partijprominenten ontslag namen met verwijzingen naar „het landsbelang”, zei hij uitdagend in het Lagerhuis dat hij niet aan opstappen dacht. Hij verwees naar zijn „enorme mandaat” van 14 miljoen stemmen dat hij zou hebben, daarmee voorbijgaand aan het feit dat hij slechts gekozen is door 25.351 Engelsen in zijn eigen kiesdistrict. Een Britse premier wordt niet door de kiezers gekozen, maar door de eigen partijleden. Een primus inter pares.

Een maand geleden won Johnson een vertrouwensstemming in zijn fractie, met 59 procent van de stemmen. Hij noemde die uitslag toen „extreem goed, positief, beslissend”. Hij zal zich ook veilig hebben gevoeld. Volgens de regels die in de Conservatieve fractie gelden, zou hij tot juni 2023 veilig zijn. Hij negeerde de waarschuwingen dat een nieuw schandaal een nieuwe dynamiek zou opleveren. Dat het verliezen van twee zetels bij tussentijdse verkiezingen, waarvan één al bijna honderd jaar in Conservatieve handen was, de stemming in de achterban zou beïnvloeden.

Dat het Johnsons lakse omgang met de waarheid is – en/of zijn beroerde geheugen voor details – die leidde tot zijn ontslag, is toepasselijk. Twee eerdere banen eindigden ook nadat hij op onwaarheden werd betrapt. Dat hij die met flair en charme brengt, zorgde er tegelijk voor dat hij ook steeds werd gepromoveerd. En dat hem veel werd vergeven: van het schrijven van nonsens over de EU als journalist tot het geven van feestjes tijdens de lockdown als premier.

Achteraf had hij altijd spijt. Zoals nu: het was „achteraf gezien” niet goed geweest om een partijgenoot een belangrijke functie te geven terwijl diens seksueel wangedrag was bewezen en Johnson dat wist.

De Conservatieve ministers, staatssecretarissen en andere partijfunctionarissen die de afgelopen dagen het zinkende schip verlieten, kenden zijn verleden. Wisten dat zijn morele kompas niet altijd naar het noorden wijst. En steunden Johnson tóch twee jaar lang, namen het steeds voor hem op. Hij was immers het Brexit-stemmenkanon.

Johnsons getrouwen wijzen erop dat hij de Brexit voor elkaar heeft gekregen. Ook daar zijn vragen over te stellen. Het grensgeschil over Noord-Ierland is niet opgelost, het rommelt in Schotland waar de nationalisten inzetten op een referendum over onafhankelijkheid. Onderwijl kampt het Verenigd Koninkrijk met personeelstekorten, stakingen, hoge inflatie. Zoals ook elders, maar verergerd door de impact van Brexit.

De premier had een forse meerderheid in het parlement, had zijn fractie naar zijn hand gezet nadat Remainers vertrokken. Dat heeft hij niet gebruikt om bijvoorbeeld de economie in Noord-Engeland te stimuleren, zijn verkiezingsbelofte uit 2019. Noch om grootste wetsvoorstellen door het Lagerhuis te loodsen, waar de Tories trots op konden zijn. Johnson wijst op zijn coronabeleid en steun aan Oekraïne.

Maar er zijn sinds het referendum zes jaar verloren gegaan waarin post-Brexit Britannië vorm had kunnen krijgen. En het zal onrustig blijven met een nieuwe leiderschapsstrijd bij de Conservatieven. Dat is Johnson aan te rekenen.