James Caan, de masculiene driftkop in The Godfather

James Caan, die woensdag op 82-jarige leeftijd in zijn slaap overleed, blijft op het netvlies als Sonny Corleone, de grote broer van Michael die als inval-don in The Godfather veel te driftig is; hij laat zich uit de tent lokken en sterft in een kogelregen. Voor die fameuze sterfscène liet zijn vriend Francis Ford Coppola 140 exploserende nepbloedcapsules op zijn huid plakken – een pijnlijke zaak.

De rol voelde voor Caan indertijd als een degradatie. Hem was de hoofdrol van Michael Corleone beloofd, Coppola stond op de toen nog obscure Al Pacino. Toch stortte Caan zich in de rol, hij hing rond bij Carmine Persico en andere gangsters van de Colombo-familie om zich hun maffiajargon en -gebaartjes eigen te maken. Het leverde hem een Oscarnominatie voor beste bijrol, zijn enige. De stripclub van tv-serie The Soprano’s –‘Bada Bing’ – is vernoemd naar een uitspraak van Sonny Corleone.

Harig, zweterig en licht desperaat

Bij James Caan denk je ook aan harige, ietwat zweterige en licht desperate masculiniteit. Als Joodse zoon van een kosjere slager uit Brooklyn studeerde hij economie en speelde hij football aan Michigan University – zijn bijnaam luidde daar ‘De Joodse Cowboy’. Later liet Caan zich graag voorstaan op zijn zwarte band karate. Op Hofstra University maakte atletiek geleidelijk plaats voor acteren. Daar leerde hij ook de jonge Francis Ford Coppola kennen, die hem in 1969 in The Rain People een hoofdrol gunde als ‘Killer’, een gesjeesde footballspeler. Na jaren aan het toneel en in tv-series drong hij in 1965 in de filmwereld door via twee Howard Hawks-producties: racefilm Red Line 7000 en de western El Dorado, naast John Wayne en Robert Mitchum. Met The Godfather leek hij pas echt gelanceerd: ‘love interest’ van Barbra Streisand in Funny Lady, krachtpatser in sf-actiefilm Rollerball en oorlogsepos A Bridge too Far.

Caan in februari dit jaar bij de viering van de 50ste verjaardag van The Godfather. Foto Chris Delman/AFP

Hoewel zijn viriliteit iets ouderwets had, wordt James Caan tot het ‘Nieuwe Hollywood’ gerekend, acteurs met een ruig, labiel en etnisch geprofileerd randje die de gladde jongens van weleer vervingen. Maar in de jaren zeventig kreeg hij de naam van feestbeest, huwde en scheidde – de teller stopte op vier huwelijken en vijf kinderen – en raakte verslingerd aan cocaïne. Er was gedoe op de set, er waren dubieuze keuzes: zo liet James Caan latere topfilms als One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Apocalypse Now en Kramer vs Kramer passeren, maar tekende hij wel voor zeperds als Harry and Walter Go To New York en Comes a Horseman.

De laatste jaren belandde hij in het B-genre. Hij leek er totaal niet mee te zitten

Beginjaren tachtig laste hij een acteerpauze in, om in 1987 een sobere comeback te maken in Coppola’s Gardens of Stone, als oude sergeant die tijdens de Vietnamoorlog tegen zijn zin als ‘speelgoedsoldaatje’ dient op militaire begraafplaats Arlington.

Zijn ware comeback was als een verongelukte bestsellerschrijver die in Misery (1990) die in de klauwen belandt van een doorgedraaide fan, gespeeld door Kathy Bates. Zo zagen we hem graag: als macho in het nauw of – in komedies – als halve parodie op de van testosteron overlopende Sonny Corleones van vroeger; veel instinct en testosteron, weinig strategie. De laatste jaren belandde hij in het B-genre. Daar leek hij totaal niet mee te zitten.