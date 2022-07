In de oorlogsnacht houdt het geweld niet op

Ruim honderd jaar geleden overzag dichter en soldaat Guillaume Apollinaire (1880-1918) de zoveelste oorlogsnacht en noteerde: ‘Deze nacht is zo mooi met zijn koerende kogels / Een rivier van granaten stroomt boven ons hoofd / Soms licht de nacht even op door een flits’. Het is niet alleen het geweld dat de hemel tekent, maar vooral ook de stilte, een onrustige en beladen stilte waarin dat geweld na-echoot, die Apollinaire zo goed weet te vangen in dit korte vers ‘Overpeinzing’, waarmee de bloemlezing van zijn oorlogsgedichten De nacht is zo mooi met zijn koerende kogels besluit.

Dit is hoe het geweest moet zijn (en is) aan het front, dacht ik toen ik het las. Herlas, eigenlijk, want het gedicht verscheen vijf jaar geleden al in een andere bloemlezing, Het raam gaat open als een sinaasappel. Destijds kwam het minder hard binnen, niet alleen omdat toen het idee van oorlog op het Europese continent dwaas en uitgesloten leek, maar ook omdat in die bloemlezing Apollinaires ‘moderne gedichten’ centraal stonden, waaronder het beroemde beeldgedicht ‘Het regent’, terwijl bezorger en vertaler Kiki Coumans ditmaal inzoomt op zijn oorlogspoëzie.

Schuilplaats van krijt

Vanuit zijn ‘schuilplaats van krijt’, zoals hij zijn loopgraaf in ‘Overpeinzing’ betitelt, documenteert Apollinaire de oorlog: ‘Mijn verlangen is de streek die voor me ligt / Achter de moffenlinies / Mijn verlangen ligt ook achter me / Voorbij de legerzone’. Zowel de toekomst voor hem als het verleden achter hem is onbereikbaar. Hij zit vast in het heden, ook een nachtmerrieachtige loopgraaf:

Donkere, violette vijandige nacht bij vlagen glinsterend als goud Nacht van louter mannen Nacht van 24 september Morgen de bestorming Heftige nacht o nacht wiens ijselijke diepe schreeuw met de minuut intenser werd Nacht die gilde als een barende vrouw Nacht van louter mannen

Vanaf het allereerste begin begon de dichter de Eerste Wereldoorlog te rapporteren, zoals in het vroege gedicht ‘De kleine auto’: ‘We namen afscheid van een heel tijdperk / Woeste reuzen verrezen boven Europa’. Deze oorlog is de start van een tijd waarin niets meer hetzelfde zal zijn. Volkeren stromen toe ‘om elkaar door en door te leren kennen’, schrijft Apollinaire ironisch. Hij draagt ze allemaal met zich mee: ‘Ik ging en droeg al die vechtende legers met me mee / Ik voelde ze in me oprijzen en door het weidse landschap slingeren’.

Poëtische winst

In plaats van zich afzijdig te houden meldt Apollinaire zich niet lang na het uitbreken van de oorlog aan om mee te vechten. Hij maakt in korte tijd flink carrière, maar dat zit zijn poëzie niet in de weg. Integendeel: oorlog en kunst raken nog meer verknoopt, zoals duidelijk wordt uit het motto van De nacht is zo mooi met zijn koerende kogels: ‘Ik hield zoveel van de kunsten dat ik artillerist ben geworden’. In de oorlogsterm wordt de kunst (‘art’) zichtbaar, zoals Coumans in haar inleiding verduidelijkt. Ik moest ook denken aan die andere oorlogsterm uit de moderne kunst van toen: avant-garde.

In het licht van deze bloemlezing wordt die term voor vernieuwende kunstenaars nog veelzeggender. Apollinaire zet in een aantal gedichten zijn typografische experiment om woorden méér dan woord te laten zijn voort. Aan het einde van ‘De kleine auto’ vormen zwierende zinnen en woorden een vehikel, ‘de auto die ons een Nieuw tijdperk binnenreed’. In ‘2e artillerist voerman’ is de dichter niet alleen omringd door zijn kameraden, maar ook door een mitrailleur, de Eiffeltoren en een kogel. Deze regels vormen de kogel: ‘Ik hoor een vogel fluiten / De mooie roofvogel’ – in Coumans’ aantekeningen lees je vervolgens dat het Franse woord voor roofvogel (‘rapace’) ook soldatentaal was voor een granaat.

Oorlog eist zijn tol en dat geldt evengoed voor Apollinaires poëtische experiment

Apollinaire streed niet alleen voor militaire winst, maar ook voor een poëtische, zoals het gedicht ‘De Overwinning’ duidelijk maakt: ‘De Overwinning zal bovenal zijn / Goed in de verte kijken / Om alles / Van dichtbij te zien / En dat alles een nieuwe naam krijgt’. Dat is precies wat avant-gardisten zoals hijzelf, afscheid nemend van het eerdere tijdperk, nastreefden! Granaten zijn roofvogels, de flits die de nacht oplicht is ‘als een bloem die zich opent en dan weer verdwijnt’ en de regen die valt, valt ook echt op de pagina – niet alleen in ‘Het regent’, maar ook in ‘Watten in de oren’.

Creatieve destructie, dus. De keerzijde van deze betekeniswinst is echter het onvermijdelijke verlies waarmee het gepaard gaat. Oorlog eist zijn tol en dat geldt evengoed voor Apollinaires poëtische experiment, zoals de wrange slotregels van ‘Altijd’ duidelijk maken: ‘Verliezen / Echt verliezen / Om een vondst mogelijk te maken / Het leven verliezen / Om de Overwinning te vinden’.

Geroosterd mensenvlees

Deze ambiguïteit mondt uit in vervreemding en eenzaamheid. Tezamen vormen ze de kern van de poëzie in De nacht is zo mooi met zijn koerende kogels. In het urgente en prachtige ‘Wonder van de oorlog’ weet Apollinaire vervreemding en eenzaamheid het best en meest ironisch uit te drukken, door de waanzin van de oorlog te versnellen: ‘Wat mooi toch al die lichtflitsen / Maar het zou veel mooier zijn als het er nog meer waren / Als het er miljoenen waren met net zo’n volledige en relatieve betekenis als letters in een boek / Toch is het even mooi als het leven zelf dat uit de stervenden wegglijdt’. In de oorlogsnacht houdt het geweld niet op, je zou ook haast niet willen dat het ophoudt. Je maakt wat mee: de dichter heeft het zelfs over een feestmaal. Er hangt de geur van geroosterd mensenvlees ‘die bij God niet onaangenaam is’. Het is een krankzinnige situatie, maar er is geen ontkomen aan, behalve door te sterven. Mooi is het natuurlijk niet, maar door het mooi te noemen maakt Apollinaire deze ervaring nog choquerender.

Aan de toekomst laat de dichter het verhaal van Guillaume Apollinaire na, die ‘in de oorlog overal was en overal wist te zijn’, niet alleen aan het front, maar tijdens verlofperiodes ook in ‘de gelukkige steden achter de frontlinies’. Maar dat is voor de toekomst, want vooralsnog blijft het stil: ‘En het zou ongetwijfeld nog veel mooier zijn / Als ik ervan uit kon gaan dat al die dingen waarin ik aanwezig ben / Ook in mij konden zijn / Maar zover is het nog niet / Want al ben ik op dit moment overal toch ben ik hier alleen in mezelf’.



Guillaume Apollinaire: De nacht is zo mooi met zijn koerende kogels. Vert. Kiki Coumans. Vleugels, 136 blz. € 23,95 De nacht is zo mooi met zijn koerende kogels. Vert. Kiki Coumans. Vleugels, 136 blz. € 23,95 ●●●●●