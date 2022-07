Eva Menasse: ‘Ik beschrijf mensen ook in hun zondigheid’

Negentien jaar oud was Eva Menasse toen in 1989 het IJzeren Gordijn openscheurde en Oost-Duitse vluchtelingen via de Oostenrijks-Hongaarse grens massaal naar het vrije Westen trokken. Meer dan dertig jaar later verwerkte ze die historische gebeurtenis in Dunkelblum, haar onlangs als Dunkelblum zwijgt in vertaling verschenen roman over het verzwegen oorlogsverleden van een fictief provinciestadje aan de grens met Hongarije. „In 1989 kwam alles in beweging”, zegt ze, nog altijd opgewonden over die gebeurtenis, in de tuin van haar Amsterdamse uitgever. „Het was niet alleen een keerpunt in de geschiedenis, maar ook in mijn eigen leven. Ik was opgegroeid met de dreiging van de atoombom en de Koude Oorlog, en die was ineens voorbij. Wat in beton gegoten zat, verdween. Zo komen in Dunkelblum jongeren uit de grote stad de Joodse begraafplaats opknappen. Net als de vluchtelingen brengen zij met hun komst alles in beweging.”

Eva Menasse (Wenen, 1970) studeerde geschiedenis en Duits. Als journalist bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung deed ze in 2000 verslag van het proces tegen de Britse holocaustontkenner David Irving. In 2005 debuteerde ze met de roman Vienna, die over haar Joodse familie gaat – haar vader was de beroemde voetballer Hans Menasse. In 2013 verscheen haar roman Quasikristalle. Voor haar verhalenbundel Tiere für Fortgeschrittene (2017) kreeg ze de Österreichischer Buchpreis. Dunkelblum werd in 2021 bekroond met de Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch. Eva Menasse woont in Berlijn.



Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn in Dunkelblum tweehonderd Joodse dwangarbeiders door de nazi’s vermoord en in een massagraf gedumpt. Sindsdien wordt over die misdaad gezwegen, al overschreeuwen de Hitlerjongens van weleer elkaar in de kroeg nog altijd over hun gloriedagen in het Derde Rijk.

Alles verandert wanneer op een dag een vreemdeling in het stadje opduikt, die op zoek gaat naar dat massagraf om de slachtoffers te kunnen herbegraven. Vanaf dat moment begint de ontrafeling van wat zich tussen 1938, toen Oostenrijk door Duitsland werd gannexeerd, en 1945 in het stadje heeft afgespeeld. Menasse vertelt het vanuit een wisselend perspectief. Bijvoorbeeld aan de hand van de bejaarde dorpsdokter, die in 1938 de plaats innam van zijn verdreven Joodse voorganger, of van de Joodse kruidenier die eveneens verjaagd werd, maar na de oorlog teruggekeerde. En dan is er nog de gravin , die een verhouding had met een lokale nazi, die tijdens een feestje op haar kasteel die dwangarbeiders liet doodschieten. Vergeet ook de voormalige gouwleider niet, die nog altijd dweept met Hitlers ‘mooie blauwe ogen’ en ‘zachte kunstenaarshanden’.

Uw roman begint als een speelfilm, met een camera die vanuit de lucht inzoomt op het dorp…

„ …en dan een venster binnengaat. Een Duitse criticus vergeleek het met de film Rear Window van Alfred Hitchcock.”

Dunkelblum is een fictief stadje. Maar u baseert zich op de wrede werkelijkheid, die zich in 1945 in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland voltrok. Wat was daarbij uw uitgangspunt?

„De moord op tweehonderd Joodse dwangarbeiders in het stadje Rechnitz in maart 1945. Sinds begin jaren negentig weten we min of meer alles over dat drama. Elfriede Jelinek heeft er een toneelstuk over geschreven, er is een documentaire over gemaakt en er bestaat zelfs een, behoorlijk slechte, Israëlische speelfilm. Toch wist ik niet wat er precies gebeurd was. Je denkt algauw zo van nazi-tijd, een bloedbad, ja logisch. Ik wilde dat aanvankelijk ook niet tot het thema van mijn boek maken. Pas toen ik er omheen begon te lezen, vond ik iets dat me niet meer losliet.”

En dat was?

„Dat er nog 120 andere bloedbaden in die grensstreek met Hongarije hebben plaatsgevonden. Het fascineerde me zo dat ik niet meer kon ophouden me erin te verdiepen. Op een gegeven moment had ik, net als bij mijn roman Vienna, zo’n onoverzichtelijke berg materiaal dat ik niet meer wist wat ik ermee moest beginnen. Tot ik op een dag wakker werd en besefte dat in datzelfde gebied in de zomer van 1989 het IJzeren Gordijn was opgehaald. Die gebeurtenis vormde een spectaculair moment in mijn volwassenwording. Ineens wist ik dat ik mijn verhaal moest vertellen in de vorm van een vertelling, waarin iets openging wat eerst dichtgegaan was. En dat was het verhaal van het bloedbad.”

Vonden die 120 bloedbaden alle plaats in dat kleine Burgenland?

„Niet alleen daar, maar ook in het oosten van Neder-Oostenrijk, zeg maar langs de grens waar de nazi’s in de herfst van 1944 begonnen met de bouw van de Süd-Ostwall, de verdedigingsmuur tegen het oprukkende Rode leger. Die wal was meer dan 1.000 kilometer lang. Voor de aanleg ervan werden Joodse dwangarbeiders uit Hongarije ingezet. Toen het Duitse leger werd terugdrongen, heeft de SS ze vermoord. Zo was de praktijk in die dagen.”

Waarin week Rechnitz af van die andere plaatsjes?

„Van de bloedbaden in de stadjes en dorpen rondom Rechnitz waren de lijken van de slachtoffers al in de jaren zestig en zeventig gevonden. Ze werden opgegraven en op de lokale Joodse begraafplaatsen ter aarde besteld. Er was toen geen enkele ophef. Het bijzondere aan Rechnitz is nu dat daar tot op de dag van vandaag geen stoffelijk overschot is gevonden. En de bevolking zweeg over het bloedbad.”

Wanneer kwam daar verandering in?

„Na de val van de Muur, want daarvoor zat Europa gevangen in een blokmentaliteit. Pas nadat die was verdwenen, werd alles bespreekbaar. Alles in mijn boek is waargebeurd, ook al is het fictie en laat ik mijn verhaal een paar jaar eerder beginnen.”

Waarom heet het stadje Dunkelblum?

„Het is de verdwenen familienaam van een Joods echtpaar dat bevriend was met mijn ouders. Ik had hem in mijn notitieboekje opgeschreven en besloot hem voor mijn roman te gebruiken. Op een vergelijkbare manier heb ik ook alle andere plaatsen in de omgeving van Dunkelblum Joodse familienamen gegeven.”

Waarom zijn die lijken in Rechnitz nooit gevonden?

„De Oostenrijkse overheid heeft in de jaren negentig echt alles gedaan om ze op te sporen. Er is veel geld gestoken in satellietopnamen, luchtfotografie, archeologisch bodemonderzoek, proefopgravingen, cartografie. En dan nog…. niente, nada.”

Hoe kan dat?

„Omdat het al te lang geleden was, maar ook omdat er mogelijk twee bloedbaden waren. Wanneer dan het ene lijk op de ene plek is begraven en het andere elders, en wanneer aan de ene slachting groep A heeft meegedaan en aan de andere groep B, dan is het op een gegeven moment zo’n chaos dat niemand zich meer herinnert wat waar gebeurd is. Het hele gebied van de Süd-Ostwall is in de loop der jaren ook nog eens zo overhoop gehaald, dat je zelfs met luchtbeelden niets meer kunt zien.”

Uw verteller vraagt zich af of het Kwaad echt bestaat, maar noemt die vraag ook ‘ouderwets en quasireligieus’. De grootste schoft in uw boek, de nazi Horka, zou zijn wreedheid danken aan zijn gewelddadige opvoeding.

„Ambivalente personen zijn voor een schrijver interessanter dan echte schoften en sadisten. Zij besloten op een gegeven moment te gaan liegen en medeplichtig te worden. Horka is zo iemand. Hij is gebaseerd op een bestaande figuur, zoals ook gouwleider Ferbenz en de gravin dat zijn. In Dunkelblum is maar weinig verzonnen. Het meeste bestaat uit historisch materiaal dat in een fictief stadje samenkomt. Ik voeg daar ook gebeurtenissen uit die andere stadjes bij.”

Ik probeer in ieder geval mijn personages recht te doen. Sommige critici vonden daarom dat ik nazi’s probeerde te begrijpen en te verontschuldigen.

Sommige van uw nazi-personages zijn zelfs sympathiek.

„In ieder geval vertegenwoordigen ze niet het absolute kwaad. Je kunt toch niet doen of het allemaal zwijnen waren, omdat ze nu eenmaal in die gruwelijke tijd leefden? Je moet hun handelen ook in de omstandigheden van een dictatuur zien te begrijpen. Ik probeer in ieder geval mijn personages recht te doen. En dat is me kwalijk genomen door sommige critici, die vonden dat ik nazi’s probeerde te begrijpen en te verontschuldigen. Maar dat doe ik helemaal niet. Ik probeer slechts menselijke verhoudingen te doorgronden. Het is juist interessant je af te vragen hoe een gewoon iemand een beul kan worden. In Dunkelblum beschrijf ik mijn personages zowel in hun menselijkheid als in hun typische zondigheid. Ik wil begrijpen hoe het kan dat in een van die 120 plaatsen nooit over dat bloedbad gesproken is en dat massagraf niet gevonden is.”

Hoe verklaart u dat zwijgen?

„Als je die afzonderlijke bloedbaden met elkaar vergelijkt, dan moet je concluderen dat de lokale bevolking zich vooral door de autoriteiten heeft laten leiden. Zoiets is zowel logisch als banaal. In Deutsch-Schützen, in de buurt van Rechnitz, waar ook een bloedbad plaatsvond, was dat anders. Daar was de bevolking veel kritischer, omdat de protestante dominee elke zondag in de kerk tegen de nazi’s preekte. In Rechnitz gold het tegenovergestelde. De boerenbevolking gedroeg zich nederig ten opzichte van de adel. En die was dik met de SS. In Dunkelblum is de gravin zelfs de geliefde van een van die SS’ers.

„Na de oorlog veranderde in die houding niets. Gouwleider Ferbenz wordt ook na 1945 nog als een belangrijke meneer gezien. Nazi-beul Horka weet de Russische bezetter zelfs zo te paaien dat ze hem tot politiechef benoemen. Meteen begrijp je waarom de gewone man meent dat er niets is veranderd. Of het nu om de nazi’s, de Russische bezetters of de republiek gaat, voor hem is het alsof dezelfde elite altijd aan de macht is. Wanneer na de oorlog in het stadje mysterieuze moorden plaatsvinden, is voor die gewone man ook het geweld van continue aard, al hebben die moorden niets met elkaar te maken. En dan houdt hij helemaal zijn mond. Er is een duidelijke samenhang tussen geweld, autoriteit en de elite.”

Is Oostenrijk anders met zijn nazi-verleden omgegaan dan Duitsland?

„Duitsland werd door de geallieerden gedwongen om het nazi-verleden innerlijk te verwerken. In Oostenrijk begon die verwerking pas in de jaren tachtig, toen het nazi-verleden van president Kurt Waldheim bekend werd. Maar vergeet niet dat ook Nederland, België en Frankrijk lang hebben gezwegen over hun collaboratie, hun antisemitisme en hun medewerking aan de Holocaust. Het is normaal menselijk gedrag. Je wilt nu eenmaal niet terugkijken op iets verschrikkelijks, je wilt je grootouders als helden zien en als ze geen helden zijn, dan zwijg je. Waar de Duitsers gedwongen werden zich met hun verleden bezig te houden, zwegen de anderen net zo lang tot het niet meer kon.”