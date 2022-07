Huizenprijzen weer gestegen in tweede kwartaal, ook ruimer aanbod op markt

De daling van huizenprijzen heeft zich in het tweede kwartaal van dit jaar niet doorgezet. De gemiddelde verkoopprijs voor een bestaande woning was 448.000 euro; een toename van 3,5 procent vergeleken met de drie maanden daarvoor, toen de huizenprijzen voor het eerst in jaren licht daalden. Vooralsnog lijkt dat op een eenmalige trendbreuk, zo blijkt donderdag uit de jongste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Op jaarbasis zijn de woningprijzen in het tweede kwartaal met ruim 10 procent „nog altijd stevig” toegenomen, aldus de NVM, die over het meest gedetailleerde inzicht van de huidige huizenmarkt beschikt. Toch komt de vereniging ook met hoopvol nieuws voor huizenzoekers: er is meer aanbod voor hen ontstaan, het aantal bezichtigingen per woning afgenomen en het gemiddelde verschil tussen vraag- en verkoopprijs is licht afgenomen.

NVM-voorzitter Onno Hoes stelt dat kopers nog altijd te maken hebben met „een krappe woningmarkt”, waar wel „meer lucht” in is gekomen. In het tweede kwartaal van dit jaar stonden ruim 54 procent meer nieuwe huizen te koop dan in de eerste drie maanden. Aan het einde van de onderzochte periode stonden 25.300 woningen te koop.

Effect hypotheekrente

Vooraf was het de vraag welk effect de hypotheekrenteontwikkeling op de huizenprijzen zou hebben. Tussen 2013 en 2021 verdubbelden de prijzen van woningen; in datzelfde tijdsbestek nam de hypotheekrente juist flink af. Daarover stelt Hoes dat „het huidige sentiment op de woningmarkt” sterk is beïnvloed door de „explosief gestegen” hypotheekrente en energieprijzen.

Sinds begin dit jaar begon de hypotheekrente weer te stijgen en na de Russische invasie in Oekraïne nam het percantage verder toe. De gemiddelde hypotheekrente bedroeg in juni bijna 4 procent, terwijl deze in september vorig jaar nog op 1,42 procent lag. Door de hogere rente kunnen huizenkopers minder lenen voor een gemiddeld duurdere woning dan in het begin van het jaar. Een hogere rente betekent ook meer maandlasten voor woningbezitters.

In het tweede kwartaal werden 36.000 woningen verkocht (24 procent meer dan de drie maanden ervoor). De prijzen van onder meer appartementen zijn toegenomen, gemiddeld kosten die 377.000 euro. Ook 2-onder-1-kapwoningen zijn in prijs gestegen, naar een gemiddelde van 482.000 euro; vrijstaande woningen stonden te koop voor gemiddeld 663.000 euro.

Minder nieuwbouwwoningen

Er werden in het tweede kwartaal bijna de helft minder nieuwbouwhuizen en bouwkavels verkocht ten opzichte van vorig jaar. Met een kleine 5.000 nieuwbouwingen ligt dat aantal op het laagste punt sinds 2014. Daarbij speelt de prijs mogelijk een rol: gemiddeld kost een nieuw opgeleverde woning 483.000 euro.

Ondanks dat de gemiddelde huizenprijs is toegenomen, constateert Lara Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen, dat „de absolute gekte” in dit kwartaal „wat lijkt af te nemen”. Dat komt volgens haar onder meer omdat het gemiddeld aantal bezichtingen per woning lager ligt. Ze stelt daarnaast dat er „minder extreme biedingen” zijn gedaan, hoewel kopers nog steeds bij acht van de tien woningen boven de vraagprijs hebben geboden.

In absolute zin zijn meer huizen beschikbaar gekomen op de markt, al is er nog geen sprake van een „structureel ruim woningaanbod”. Zo blijft er veel vraag naar eensgezinswoningen. Die zijn volgens de organisatie voor een „groeiende groep” onbetaalbaar „door de sterk gestegen bouw en grondkosten”. Ook betaalbare nieuwbouw is onvoldoende beschikbaar. Gerssen: „We zijn nog ver verwijderd van een evenwichtige markt.”