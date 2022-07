De oorlog in Oekraïne is een uitputtingsslag, en ook dat is inmiddels een uitgehold begrip. Na maanden van zware gevechten kreeg het Russische leger dit weekeinde de stad Lysytsjansk – en daarmee de hele provincie Loehansk – in handen. Een mijlpaal, volgens het Kremlin, want als straks hetzelfde is bereikt in de provincie Donetsk, is de hele regio Donbas „bevrijd”.

Een Russische verovering van de hele Donbas is echter verre van zeker. Rusland moet steden vaak goeddeels verwoesten om ze te veroveren, en dit tegen een hoge prijs – in mensenlevens en munitie. Daarnaast kampt het met een tekort aan manschappen en met slechte discipline. Oekraïne zegt bovendien zich slechts tijdelijk te hebben teruggetrokken uit Lysytsjansk.

Het enige wat op dit moment duidelijk lijkt, is dat Rusland alleen met heel veel strijd heer en meester over de Donbas kan worden. Strijd die maar al te vaak de vorm van oorlogsmisdaden aanneemt en hoe dan ook elke dag burgerslachtoffers maakt.

En wat gebeurt er als Poetin de Donbas heeft veroverd? Hoewel hij na de mislukte inname van Kiev verkondigde dat dit nu zijn doel is, lijkt het er niet op dat hij er genoegen mee neemt. Ook na de inname van Lysyntsjansk verklaarde een hoge Kremlinfunctionaris dat Rusland doorvecht tot burgers in heel Oekraïne zijn behoed voor „genocide” en het land is „gedenazificeerd”. Het zijn precies de argumenten die Poetin aan het begin van de invasie gebruikte.

Andersom probeert het Oekraïense leger de al vroeg gevallen zuidelijke stad Cherson te heroveren. En zo is niets zeker tot de strijd een keer stopt. Analisten trekken al parallellen met de uitzichtloosheid van de Eerste Wereldoorlog. Ook voor de rest van de wereld heeft een eindeloze strijd gevolgen: zo lang als de oorlog sleept, zo lang zullen inflatie, graantekorten en de opvang van vluchtelingen op andere landen drukken.

Op papier is Rusland de partij om de oorlog uiteindelijk te winnen: meer manschappen, meer pantservoertuigen en artillerie, een grotere economie. Maar het hóéft niet zo te gaan. Oekraïense militairen weten opmerkelijk goed om te gaan met de zware wapens die NAVO-landen hun leveren.

De draagbare Stinger- en Javelin-raketten hielpen bij het stuiten van de Russische opmars in de beginfase, momenteel bewijzen MLRS-lanceersystemen en Himar-precisiewapens hun nut in de Donbas. Nederland draagt onder andere bij met pantserhouwitsers.

Veel westerse wapens zijn doelmatiger dan de Russische, die vaak verouderd zijn. Ruw geschetst gaat het om kwaliteit versus kwantiteit en het is denkbaar dat het kwaliteitsverschil eens de doorslag zal geven.

Maar dan moeten die westerse wapens er wel zijn. Steeds opnieuw doet president Zelensky een dringend beroep op NAVO-landen om meer steun. Nu is het een oud gegeven dat een generaal op het slagveld nooit tevreden is over zijn middelen, maar Oekraïne heeft recht van klagen, zo bevestigt een Duitse denktank die de westerse wapenhulp bijhoudt. Het aantal nieuwe toezeggingen neemt af en de pakketten worden kleiner. Het instituut constateert ook een „groot gat” tussen beloftes en leveranties.

Het is moeilijk om de wapenstroom op gang te houden. De voorraden van NAVO-landen raken aangetast, de wachtrij bij de defensie-industrie is lang en de kosten lopen in de miljarden, maar het begin bij politieke wil. Dit is het moment om door te pakken. De oorlog is nog lang niet voorbij.

