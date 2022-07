Hoop voor JET: Amazon koopt zich in bij dochter VS

Eindelijk eens goed nieuws voor Just Eat Takeaway (JET). Grubhub, het Amerikaanse dochterbedrijf van de maaltijdbezorger dat al een tijdje met financiële problemen kampte, heeft een akkoord gesloten met Amazon. De Amerikaanse webwinkel krijgt een belang in Grubhub dat in de toekomst kan oplopen tot circa 15 procent.

Amazon begint met een belang van 2 procent. Dat loopt op als er nieuwe klanten worden aangetrokken. Prime-leden van Amazon krijgen een gratis jaarabonnement op de maaltijdbezorger en hoeven geen bezorgkosten te betalen als ze bij een bij Grubhub aangesloten restaurant een bestelling plaatsen van 11,70 euro of meer. Grubhub hoopt met Amazon aan zijn zijde eindelijk de markt in de VS te kunnen veroveren. Op de Amsterdamse beurs is positief gereageerd op het nieuws: het aandeel van Just Eat Takeaway veerde op met ruim 15 procent.

Voor Just Eat Takeaway komt de overeenkomst goed uit. Het nam Grubhub vorig zomer over voor omgerekend 6,4 miljard euro, maar incasseerde de afgelopen tijd de ene na de andere tegenvaller. Grubhub kan tot nu toe niet op tegen sterke Amerikaanse concurrenten als UberEats en Doordash. Het is amper een jaar na de aankoop nog maar een vijfde van de aankoopprijs waard. Tijdens een recente aandeelhoudersvergadering kreeg JET-topman Jitse Groen de wind van voren over de slechte prestaties van de Amerikaanse dochter.

De overeenkomst komt niet als een verrassing. Eind vorig jaar drong een activistisch aandeelhouder aan op de verkoop van Grubhub, wat toen onbespreekbaar was. Tijden een aandeelhoudersvergadering een klein halfjaar later – in april dit jaar – was er een kentering: JET bleek ineens „actief op zoek” te zijn naar een strategische partner, óf te kijken naar een gedeeltelijke of gehele verkoop van Grubhub. JET, zei Groen destijds, werd regelmatig benaderd met voorstellen. „We kijken of dat zinvol is voor ons bedrijf.” Die partner is nu gevonden.

Het akkoord met Amazon is mogelijk alsnog een eerste stap richting de definitieve verkoop. JET benadrukte woensdag in een persbericht nog steeds te zoeken naar kopers die Grubhub (deels) willen overnemen. In datzelfde persbericht benadrukt het bedrijf dat de marktwaarde van Grubhub inmiddels weer op peil is, en ruim 6,5 miljard euro zou bedragen.