Hoekstra wil Afghanen op evacuatielijst binnen twee maanden naar Nederland halen

Het kabinet hoopt alle 942 Afghanen die op nog de lijst staan om geëvacueerd te worden, voor begin september naar Nederland te halen. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) donderdag in een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Buurland Pakistan is, net als eerder het geval was, bereid Afghanen zonder paspoort „op georganiseerde wijze” de grens te laten passeren, zo schrijft Hoekstra. Het merendeel van de mensen op de evacuatielijst bevindt zich nog in Afghanistan.

Een probleem voor veel Afghanen die het land willen verlaten is dat ze niet over geldige reisdocumenten beschikken. Het verkrijgen van een reisdocument is nagenoeg onmogelijk, omdat de evacués, die werkzaamheden voor Nederland hebben verricht, contact vrezen met de Taliban. Ook zou Afghanistan kampen met een gebrek aan lege paspoorten. Nu Pakistan de belemmering wegneemt, zit de moeilijkheid hem in het verlaten van het land. Hoekstra schrijft dat vorige week bleek bij de eerste grenspassages bleek dat de Taliban „niet zomaar bereid is mensen te laten vertrekken”.

Hoekstra schrijft verder dat de Afghanen die waarschijnlijk komende twee maanden naar Nederland komen, zullen zorgen voor „extra druk” op de reeds overbelaste asielopvang. Vanwege „de persoonlijke veiligheid van de Afghanen” en „het vermoedelijk eenmalige aanbod van Pakistan”, wil het kabinet de Afghanen toch „spoedig” naar Nederland over te brengen, aldus Hoekstra.

Onvoldoende urgentie

Vorige zomer namen de Taliban de hoofdstad Kabul in. In de week na de inname werden tijdens een chaotisch en laat georganiseerde militaire evacuatie 1.860 mensen overgevlogen naar Nederland. Nadien zijn op verschillende momenten nog eens 1.801 mensen uit Afghanistan overgekomen. Het vorige kabinet kreeg veel kritiek over hoe het de met de evacuatieoperatie in Afghanistan was omgegaan. De Tweede Kamer stelde dat het kabinet te traag en met onvoldoende urgentie had gereageerd op de opmars van de Taliban in Afghanistan. Duizenden mensen die in aanmerking kwamen voor evacuatie, bleven daardoor noodgedwongen achter.

Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66), die de evacuatieoperatie moest overzien, en toenmalig minister van Defensie Zaken Ank Bijleveld (CDA) zagen zich genoodzaakt in september vorig jaar na de kritiek op te stappen. De ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid hebben een onderzoek ingesteld naar het verloop van de operatie, onder leiding van oud-topambtenaar Maarten Ruys. De resulaten daarvan worden uiterlijk in mei 2023 gepresenteerd.