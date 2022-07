Energieprijzen vlakken iets af, prijs van voedsel blijft stijgen

De prijs van voedsel is in juni verder gestegen. Voedingsmiddelen waren vorige maand 11,2 procent duurder dan in dezelfde periode een jaar geleden. In mei van dit jaar ging het nog om 9,1 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van nieuwe inflatiecijfers. De inflatie was in juni 8,6 procent, iets minder dan de 8,8 procent een maand eerder.

Voedingsproducten zijn sinds september 2021 elke maand duurder geworden. De stijging komt vooral door duurdere zuivelproducten en vlees. Maar ook de meeste andere producten, zoals granen, oliën en vetten, groente, vis en fruit, zijn duurder geworden.

De prijsstijging van energie was in juni minder groot dan in mei, blijkt verder uit de cijfers. Dat zorgde voor een daling van de inflatie. Waar energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) in mei nog 105 procent duurder was dan een jaar geleden, was dat in juni 84 procent. Benzine en diesel waren in juni 34,8 procent duurder dan een jaar eerder. In mei was dat 27,3 procent.