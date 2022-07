Een zelfbeeld via de ogen van andere mannen

Hij is advocaat bij een groot kantoor in Amsterdam. Af en toe denkt Marcel (62) al na over zijn pensioen: wat zal hij dan gaan doen? Een paar mooie reizen maken, eindelijk die dikke biografie gaan lezen? „Het leven is niet meer zo spannend als het vroeger was”, zegt hij.

We zitten te praten in zijn fraai ingerichte appartement met uitzicht over het IJ. Klassieke muziek speelt op de achtergrond, er hangt kunst aan de muur. Echt het huis van een estheet.

„Kijk, dit ben ik als student.” Hij laat me een foto zien van een blonde jongeman met een strak T-shirt aan en een arbeiderspet schuin op zijn hoofd. Ik merk op hoe stoer en zelfverzekerd hij oogt.

„Dat was een pose”, zegt Marcel. „Zo stoer voelde ik me niet. Ik was nog maar net uit de kast. En in mijn puberteit zat ik onder de puistjes, daar had ik het idee aan overgehouden dat ik lelijk was. Maar dat zelfbeeld is op een dag radicaal veranderd.”

Ik kijk hem vragend aan.

„Ik zal ik je een geheim vertellen. Rond de tijd dat deze foto gemaakt werd, eind jaren zeventig, heb ik een tijdje in de prostitutie gewerkt. Ik had een advertentie gelezen in Vrij Nederland: ‘Herenclub zoekt gastheren.’ Het leek me wel een spannende manier om wat geld te verdienen. Ik heb opgebeld en moest naar een souterrain aan de Mauritskade komen. Veel rood pluche, rococo meubilair, echt een bordeelsfeertje. Tijdens het sollicitatiegesprek zei ik dat ik overal voor in was en toen werd ik meteen aangenomen. Ik wist helemaal niet of ik overal voor in was, maar ik dacht: dat is iets wat je hoort te zeggen.”

Lees ook: Luchtig praat Marjolijn over haar ziekte

Dezelfde avond kon Marcel beginnen. Hij sloeg meteen vier klanten aan de haak. „Ik ging helemaal opgetogen naar huis. Dat ik zoveel succes had, was geweldig voor mijn zelfvertrouwen. Ik was dus niet zo lelijk als ik dacht. En ik had drie- à vierhonderd gulden in mijn zak, ook niet onbelangrijk.”

Aanvankelijk voelde hij geen tegenzin als hij werd benaderd mannen die hij niet aantrekkelijk vond. „Zo kwam er eens een oude meneer in de club. Ik vroeg me af wat ik met hem moest beginnen, maar toen bleek dat hij alleen wilde toekijken terwijl ik met mezelf speelde. Dat bleek voldoende voor mij om opgewonden te raken.”

Ik begin het te begrijpen: in de ogen van de mannen die hem begeerden, zag Marcel zijn eigen schoonheid terug. En dat nieuwe zelfbeeld werd een verslaving voor hem.

„Maar na een half jaar had het werk toch zijn glans verloren”, zegt hij. „Ik hoefde niet meer zo nodig die bevestiging te krijgen. En ik had steeds meer alcohol nodig om in de stemming te komen. Het werd tijd om ermee te stoppen.”

Peinzend kijkt Marcel naar de foto van de mooie blonde student die voor hem op tafel ligt. „Ik merk dat ik ouder word”, zegt hij, „want seks interesseert me steeds minder. Ik kijk met bevreemding naar iedereen die er zo manisch mee bezig is. Ja, ook naar de jongen die ik toen was.”