Een wettelijk minimumloon? Sociaal overleg werkt beter

Na jaren touwtrekken stemde het Europees Parlement vorige maand in met een principeakkoord dat richtlijnen geeft voor minimumlonen in de EU-lidstaten. Het past in de trend van hernieuwd overheidsingrijpen op de arbeidsmarkten. Niet alleen in Europa, maar ook in de VS en andere landen is de roep om hogere lonen luid. De torenhoge inflatie doet die roep nog harder klinken.

De EU richt zich met het akkoord ook op het collectief overleg, in principe een zaak van werkgevers en werknemers, weet Georg Picot, hoogleraar comparative politics in het Noorse Bergen. „In Europa neemt cao-overleg al jaren af. Nu zien we een Europese richtlijn die niet alleen een norm wil stellen voor minimumlonen, maar ook overheden wil aanzetten collectieve onderhandelingen te stimuleren.”

Het akkoord bepaalt onder meer dat overheden van EU-lidstaten zich ervoor moeten inzetten dat meer werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen. Valt minder dan 80 procent van de beroepsbevolking onder zo’n afspraak, dan dan moet het land met een actieplan komen. Het overgrote deel van de EU-lidstaten, ook Nederland, zit onder die grens.

Kern van het gesloten akkoord is de afspraak dat overheden elke twee jaar hun minimumlonen moeten toetsen aan een gemeenschappelijke norm. Gesuggereerd wordt daarvoor 50 procent van het gemiddelde loon in het desbetreffende land te gebruiken, of 60 procent van de mediaan (het middelste van alle lonen in een land). Ligt het minimumloon lager, dan moet actie worden ondernomen om er wél een „toereikend” loon van te maken.

Het akkoord stuurt op én-én: een minimumloon én steun voor collectieve afspraken

Het akkoord stuurt dus op én-én: zowel een minimumloon als steun voor collectieve afspraken. Dat soort afspraken is overigens niet de brede Europese realiteit, toont een nog te publiceren studie waarvan Picot co-auteur is. Uit vergelijkend onderzoek onder 33 lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat landen meestal óf een sterke cultuur hebben van afspraken tussen werkgevers en werknemers, óf een wettelijk minimumloon. Die laatste groep hanteert bovendien veel vaker toeslagen om huishoudens met lage inkomens te compenseren.

De opgeleefde interesse voor een wettelijk minimumloon is verklaarbaar. Terwijl veel landen de laatste decennia liberaliseerden, nam de organisatiegraad van werknemers en daarmee de macht van vakbonden af. Groeiend ongenoegen in politiek en samenleving over uitwassen op de arbeidsmarkt dreef overheden er vervolgens weer toe inkomenspolitiek te gaan bedrijven, ziet Picot. „Collectieve onderhandelingen zijn zo vervangen door wettelijke minimumlonen.”

Werkende armen

Toch blijkt zo’n wettelijke aansturing minder effectief dan sociaal overleg. De Noorse studie laat zien dat in landen met een minimumloon meer laagbetaald werk voorkomt dan in landen zonder dat minimum. Met andere woorden: waar een minimumloon geldt, zijn meer ‘werkende armen’.

De onderzoekers schrijven die vele laagbetaalden toe aan het ontbreken van cao-overleg. Weliswaar legt vaststelling van een wettelijk minimum een bodem onder de lonen, maar in het reguliere sociaal overleg wordt voortdurend gesproken over verbetering van arbeidsvoorwaarden.

Onder meer Denemarken en Zweden waren uiterst kritisch over de Europese richtlijn. In het onderzoek onder de OESO-lidstaten bleken juist deze twee het beste in terugdringen van inkomensongelijkheid en voorkomen van laagbetaald werk. En dat gebeurde zónder wettelijk minimumloon.

Als nationale overheden zich gaan bemoeien met loonvorming, valt staatsingrijpen niet uit te sluiten

De Europese druk om te komen tot nationale minimumloonregelingen lijkt voor Deense en Zweedse vakbonden zelfs eerder een bedreiging dan een steun in de rug. In beide landen bestaan sterke vakbonden, die goed in staat zijn te onderhandelen over betere lonen. Maar als nationale overheden zich op last van de Europese Unie nu ook moeten bemoeien met loonvorming, valt staatsingrijpen in dat proces niet uit te sluiten.

Picot: „Ons onderzoek ondersteunt in principe het net afgesloten Europese akkoord, maar bevestigt ook de zorgen van de Deense en Zweedse vakbonden. Voor hen lijkt het of de EU hun autonomie wegneemt.”

Voormalig vakbondsleider Agnes Jongerius, nu in het Europees Parlement hoofdonderhandelaar voor dit dossier, wijst erop dat landen niet verplicht zijn een minimumloon in te voeren. „Wij hechten veel waarde aan de autonomie van sociale partners.”

De tijd zal moeten uitwijzen of dit akkoord armoede onder werkenden tegengaat. De genoemde voorbeeldnormen zijn immers niet bindend. Lidstaten mogen hun eigen criteria bepalen. Jongerius had het graag wat concreter gezien, maar dan was de kans op een akkoord vorige maand navenant kleiner geweest.

Karien van Gennip, de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA), toonde zich wel tevreden met het akkoord. Tegelijk benadrukte ze dat het goed is „dat lidstaten zelf de bevoegdheid houden om keuzes te maken over de hoogte” van het minimum.

Het Nederlandse kabinet kondigde al in mei aan het minimum de komende jaren sneller te verhogen. In stapjes zal het in 2024 neerkomen op 12,11 euro per uur. Volgens de Europese voorbeeldnorm zou dat 14 euro moeten zijn.