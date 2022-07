Een miljoen moslims beginnen hadj in Mekka

Door de coronapandemie was de jaarlijkse pelgrimstocht voor moslims uit de hele wereld naar Mekka de afgelopen twee jaar zeer beperkt van omvang. Maar nu de vrees voor de ziekte sterk is verminderd, hebben de Saoedische autoriteiten ongeveer een miljoen moslims toestemming verleend om te komen. Elke moslim moet als zijn omstandigheden dat toelaten eens in zijn leven zo'n pelgrimstocht maken. Maar in veel landen zijn er zeer lange wachttijden, in Indonesië bijvoorbeeld gemiddeld 35 jaar.