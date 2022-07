Commissariaat voor de Media begint onderzoek rond belangenverstrengeling NPO

Het Commissariaat voor de Media gaat onderzoek doen naar de „borging van processen” tegen belangenverstrengeling bij de publieke omroep, kondigt de organisatie donderdag aan. Aanleiding zijn recente onthullingen door BNR Nieuwsradio over mogelijke belangenverstrengeling tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de top van de NPO.

BNR meldde begin juni dat een klokkenluider in 2020 vertrouwelijke gesprekken voerde met Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De anonieme NPO-medewerker wilde problemen rondom de salarisplafonds voor presentatoren aankaarten, maar wist niet dat Hammersma een „innige band” onderhield met de toenmalige NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman. „Had ik geweten van de privérelatie, dan had ik het gesprek nooit gevoerd”, zei de klokkenluider volgens BNR.

Dat nieuws was het „belangrijkste signaal van de afgelopen periode”, zegt een woordvoerder van het Commissariaat, maar hij benadrukt dat het onderzoek niet over specifieke incidenten gaat. „Het gaat om de bredere processen: welke afspraken zijn er om belangenverstrengeling te voorkomen? Hoe werken die in de praktijk? Daar kunnen ook casussen uit komen die om verder onderzoek vragen.” Wanneer het onderzoek klaar is, is nog niet bekend.

Sander Dekker

Deze donderdag meldde BNR daarnaast dat Rijxman niet alleen een privéband had met Hammersma, maar ook met Sander Dekker, de toenmalige staatssecretaris van Media. Volgens gedragsregels voor NPO-bestuurders had Rijxman een vakantie met de staatssecretaris mogelijk moeten melden.

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) heeft de Auditdienst Rijk ook gevraagd om de kwestie te onderzoeken, schreef hij half juni aan de Tweede Kamer. Het Commissariaat neemt de uitkomsten van dat onderzoek mee in zijn eigen onderzoek.

