Boeren mogen vanaf volgend jaar minder mest uitrijden, oordeelt Brussel

Nederlandse boeren verliezen volgend jaar hun uitzonderingpositie voor de Europese bemestingsregels. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door de NOS. Als gevolg van het besluit van de Europese Commissie mogen boeren vanaf volgend jaar minder mest uitrijden over hun land. Het ministerie van Landbouw maakt het nieuws naar verwachting volgende week bekend.

Nederland heeft al jarenlang een uitzonderingpositie op de Europese regels, net als Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië. Boeren uit deze landen en Nederland mogen meer bemesten dan andere EU-landen. Twee jaar geleden kreeg Nederland van de Europese lidstaten nog toestemming om af te wijken van de normen, maar dat is dit jaar niet meer het geval. De Europese Commissie wil dat ook Nederland zich gaat houden aan de Europese regelgeving om de stikstofuitstoot te beperken.

Het ministerie van Landbouw wil dat graag stapsgewijs doen. Volgens bronnen van de NOS is de hoop dat Nederlandse boeren pas rond 2026 of nog iets later hoeven te voldoen aan de Europese eisen, zodat de afname van het bemesten kan samengaan met het uitkopen van boerenbedrijven. Mocht het voorstel van het ministerie niet door Brussel geaccepteerd worden, dan dreigt een hoge kostenpost voor veeboeren. Zij moeten dan mest afvoeren die zij anders over het land zouden hebben uitgereden, wat de boeren volgens het medium duizenden euro’s per jaar kan kosten.

Boerenbelangenbehartiger LTO Nederland noemt het een „zwart scenario voor kringlooplandbouw” als de uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren verdwijnt, schrijft het in een eerste reactie. Volgens LTO ontstaat bij minder dierlijke bemesting een grotere afhankelijkheid van kunstmest, waarbij de kosten op kunnen lopen tot 20.000 euro per boer. Het dringt er bij het ministerie van Landbouw op aan om Brussel te overtuigen van het belang van de uitzonderingspositie.