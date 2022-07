‘Boer Boris’- illustrator Philip Hopman wint Max Velthuijs-prijs voor zijn oeuvre

Illustrator Philip Hopman is de laureaat van de Max Velthuijs-prijs 2022, een grote oeuvreprijs voor kinderboekillustratoren. Dat heeft de organisator van de driejaarlijkse prijs, de Stichting P.C. Hooft-prijs, donderdagochtend bekendgemaakt. Hopman (1961) ontvangt een geldbedrag van 60.000 euro.

Philip Hopman is een van de meest productieve en bekende illustratoren in de Nederlandse kinderliteratuur, die meer dan 300 boeken illustreerde en de beeltenissen schiep bij vele geliefde kinderboekpersonages, van schrijvers als Hans Hagen (Jubelientje), Tjibbe Veldkamp, Bibi Dumon Tak en Daan Remmerts de Vries. Het bekendst is hij inmiddels van de prentenboekenreeks Boer Boris, die hij de afgelopen tien jaar met Ted van Lieshout maakte en die tot bestsellers uitgroeiden.

Omslag van een 'Boer Boris'-deeltje

‘Boer Boris': warme bestsellers

De jury kenschetst hem als „een illustrator die nergens voor terugdeinst”, die zijn verhalen „in alle warmte, breedte en kleur naar kinderen” toe brengen. Die twee kanten zijn cruciaal in Hopmans tekenwerk: het artistieke en technische lef combineert hij met toegankelijkheid en gevoel.

Zijn tekeningen zijn vol en vaak compositorisch gedurfd: Ted van Lieshout mag hem bijvoorbeeld in de Boer Boris-serie graag uitdagen met het tekenen van agrarische voertuigen of anatomisch ingewikkelde boerderijdieren, en Hopman weet daar steevast een aantrekkelijk beeld van te maken, waar een warm floers overheen hangt, dikwijls in gele, zachtgroene en roze tinten.

Wiplala boven het Paleis op de Dam, getekend door Philip Hopman

Evenzeer daagde Hopman zichzelf graag uit met waanzinnige composities: voor Annie M.G. Schmidts Wiplala (2007), een van de hoogtepunten in zijn oeuvre, tekende hij het Paleis op de Dam en de omgeving in een duizelingwekkend gedetailleerd vogelvluchtperspectief, dat klopte én sprankelde.

Zijn tekenstijl is uitgesproken dynamisch: zijn lijnvoering is eerder schetsmatig en los dan hard en gedecideerd, wat de kracht en uitbundigheid van de prenten toch niet in de weg zit.

Givenchy volgens Philip Hopman

Jury: ‘Meesterschap’

„Het werk getuigt van een schijnbare moeiteloosheid, waar echter veel meesterschap achter zit: gedurende de hele loopbaan toont zich de kwaliteit, kundigheid en artisticiteit van deze tekenende verteller”, aldus de vakjury, die wordt voorgezeten door Volkskrant-journalist en kunsthistoricus Wieteke van Zeil. Hopman reageerde „euforisch” op de toekenning van de Max Velthuijs-prijs, aldus een persbericht van de uitreikende stichting. „Als mensen kwaliteiten van je werk gaan benoemen, dan is het net alsof het over iemand anders gaat. En eerlijk gezegd ben ik altijd vrij onzeker geweest over mijn werk.”

Bollenboerzoon

Hopman, die opgroeide als zoon van een bollenboer in Egmond aan den Hoef, werd als illustrator opgeleid op de Rietveld Academie, als leerling van onder meer Thé Tjong-Khing. In het begin van zijn carrière liet hij zich inspireren door het romantische warmte in het werk van Alma-Tadema, Millais, en de krachtige Jugendstil van Klimt en Schiele; als kinderboekenmaker hoorde hij, samen met vakgenoten als Annet Schaap en Georgien Overwater, tot de generatie die sterk beïnvloed werd door de flitsende en humoristische tekeningen van de Britse tekenaar Quentin Blake.

‘Jubelientje’ van Hans Hagen en Philip Hopman

Sinds de jaren tachtig is Philip Hopman actief als kinderboekillustrator, en ontving enkele malen een Vlag en Wimpel en eenmaal een Zilveren Penseel – het Gouden Penseel, de jaarlijkse hoofdprijs voor een kinderboekillustrator, viel hem nog niet toe. De Max Velthuijs-prijs wordt in november voor de zesde keer toegekend, Hopmans voorgangers waren onder meer Mance Post, Dick Bruna en Sylvia Weve.