‘Amerika’s Stonehenge’, geliefd onderwerp van complottheorieën, is niet meer

Een geheimzinnig monument in de Amerikaanse staat Georgia is woensdag op even mysterieuze wijze aan zijn einde gekomen. De Georgia Guidestones, ook wel bekend als ‘Amerika’s Stonehenge’, werden in de vroege ochtend door onbekende vandalen opgeblazen en later op de dag door de autoriteiten uit voorzorg helemaal neergehaald. Mogelijk zitten complotdenkers achter de bomaanslag.

Het monument bestaat uit enorme granietblokken, waarvan er vier bijna zes meter hoog recht overeind staan met één deksteen er liggend bovenop. Het werd in 1980 neergezet en in vier decennia is nooit duidelijk geworden wie er achter hun oprichting zat. Opdrachtgever van de bouw is ene Robert C. Christian, maar het monument zelf meldt dat dit een alias is van iemand die een „kleine groep loyale Amerikanen” vertegenwoordigt. Speculaties wie dit zouden kunnen zijn, variëren van de Rozenkruisers of een arts met Ku Klux Klan-sympathieën tot mediamagnaat Ted Turner.

De stenen zijn zo opgesteld dat ze een soort zonnewijzer vormen. En er zijn tien geboden ingegraveerd die de mensheid een ‘Tijdperk van de Rede’ moeten binnenleiden. In wereldtalen zoals het Engels, Spaans, Hebreeuws, Arabisch, Chinees, Russisch, Hindi en Swahili roepen ze op om de wereldbevolking na een apocalyps voortaan onder de 500 miljoen mensen te houden. Dit om een „eeuwigdurend evenwicht” met de natuur te bereiken.

De Georgia Guidestones in 2017. Foto Harrison McClary/Reuters

Om te zorgen dat mensen niet opnieuw „een kanker” voor de planeet worden, zou voortplanting gericht moeten zijn op betere geschiktheid en grotere diversiteit. Passie, geloof en traditie kunnen beter gematigd ingezet worden. Waarheid, schoonheid en liefde moeten juist beloond worden. Verder moeten landen hun geschillen in een wereldrechtbank beslechten en kunnen overbodige regeltjes en functionarissen teruggedrongen worden.

Goddelijke interventie

Al tijden komt het monument voorbij in de meest uiteenlopende samenzweringstheorieën. Onder meer de bekende Amerikaanse complotvlogger Alex Jones bracht de Guidestones in verband met de geheimzinnige schaduwregering die stiekem de hele wereld zou bestieren. Deze ‘cabal’ van politici, artiesten, journalisten en andere satanistische pedofielen zou de mensheid willen uitdunnen met onder meer coronavaccins, 5G of microchips. Het in steen gebeitelde gebod van een kleinere wereldbevolking riep daarom ook argwaan op in complotdenkerskringen.

Lees ook: QAnon springt over van het web naar de echte wereld

Een radicaal-rechtse Republikeinse politica in Georgia die bij voorverkiezingen een gooi deed naar de post van gouverneurskandidaat, voerde dit jaar actief campagne met de belofte het monument te vernietigen. Deze Kandiss Taylor noemde de stenen vorige maand een symbool van een ‘satanisch regime’ en ‘luciferiaanse cabal’ . Toen het nieuws over de bomaanslag woensdag binnenkwam, juichte ze dit op Twitter toe als goddelijke interventie. „God is God, gemaakt door Hemzelf. Hij kan ALLES doen wat Hij wil. Daartoe behoort ook het neerhalen van de Satanische Gidsstenen.”