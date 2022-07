Zes schandalen die de positie van premier Boris Johnson verzwakten

Het laatste schandaal op het conto van Boris Johnson is dat rond Chris Pincher. Het vooraanstaande parlementslid van de Britse Conservatieve Partij stapte begin juli op als plaatsvervangend chief whip na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De chief whips hebben de taak om in het Lagerhuis de fractiediscipline te bewaken.

Dat ongewenste gedrag zou zich enkele dagen eerder hebben afgespeeld in de Carlton Club, een besloten vereniging in Londen van de Tories. Bronnen die aanwezig waren, zeggen tegen de BBC dat Pincher „extreem dronken was”. De Britse krant The Sun beweerde dat Pincher twee mannelijke gasten had betast.

Het was niet de eerste keer dat er meldingen waren gedaan van grensoverschrijdend gedrag door Pincher. En Johnson was hiervan op de hoogte, gaf de premier dinsdag toe, zelfs voordat hij hem benoemde in zijn kabinet. Het was in tegenspraak met Johnsons eerdere communicatie dat hij er niet van had geweten.

Johnson overleefde in zijn bijna drie jaar als premier vele schandalen, die meestal vooral door onhandig optreden van zijn kant verder uit de hand liepen. Een selectie.

28 augustus 2019 Schorsing Lagerhuis

In de zomer van 2019, in aanloop naar de deadline voor de Brexit-onderhandelingen die dan nog volop gaande zijn, kondigt Johnson aan dat hij het parlement voor vijf weken wil schorsen. Het is een zeer controversieel besluit dat andere politieke partijen bij de rechter aanvechten en ze krijgen gelijk.

Hij zegt het niet hardop, maar de schorsing is bedoeld om het parlement minder kans te geven met kritiek of alternatieve voorstellen te komen. Johnson misleidt daarbij koningin Elizabeth, die goedkeuring voor zulke schorsingen moet geven. Schotse rechters, die zich ook over de zaak buigen, noemen het advies dat Johnson de koningin daarover had gegeven „onwettig” en een „flagrante schending van de normen voor overheidsinstanties”.

Het idee om het parlement buitenspel te zetten komt in veel analyses terug als typisch Johnson, kenmerkend voor zijn pragmatische en weinig integere aard. Maar kort na zijn aantreden hebben dit soort slimmigheden nog weinig gevolgen in de peilingen. En bij de Tories ligt de grote verkiezingswinst nog vers in het geheugen.

24 december 2020 Brexit is ‘geregeld’

Officieel verlaat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie. Pas later, op kerstavond dat jaar, komen de Britse regering en de EU-lidstaten tot een akkoord over hoe dat vertrek eruit gaat zien. Johnson is gelukt wat oud-premier Theresa May in de jaren ervoor niet voor elkaar kreeg. Hierom hadden zoveel Britten op Johnson gestemd in 2019. He got Brexit done.

Voorstanders van Johnson wijzen hier graag op, als Johnson weer eens onder vuur ligt. Johnson heeft „de belangrijke onderwerpen” goed aangepakt, zeggen zij. De Brexit, en de vaccinatiecampagne in de coronacrisis. Plus zijn optreden met betrekking tot de oorlog in Oekraïne, zijn nauwe band met president Zelensky en de snelle sancties voor Rusland.

Bondgenoten van Johnson suggereren zelfs dat zijn opvolgers zullen proberen om de Brexit terug te draaien. Dat is onwaarschijnlijk, maar duidelijk is wel dat de Brexit nog niet done is. Dit vanwege een cruciale toezegging die Johnson wel deed en zijn voorganger Theresa May weigerde. Hij stemde in met grenscontroles in zee tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, om zo een buitengrens met de republiek Ierland (EU-lid) te waarborgen zonder de vrede op het Ierse eiland in gevaar te brengen.

21 juli 2021 Weer onderhandelen

Brexit-minister David Frost kondigt aan dat het VK opnieuw wil onderhandelen met de EU over de controles tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Het papierwerk en de fysieke grenscontroles, al worden die laatste in de praktijk nog amper uitgevoerd, werken ontregelend voor het goederenverkeer tussen het ‘vasteland’ van het VK en Noord-Ierland. Het protocol, zoals de afspraken in jargon heten, moet wat het VK betreft anders, met de grenscontroles liefst geheel afgeschaft.

Relevant is vooral dat een paar maanden later naar buiten komt dat Johnson altijd al van plan zou zijn geweest om het protocol aan de kant te schuiven zodra de uittreding een feit was. Ex-adviseur Dominic Cummings zegt dat Johnson „geen scoobydoo” begreep van de afspraken die hij had ondertekend en niet wist wat het verlaten van een douane-unie in de praktijk zou inhouden. Later bevestigen Noord-Ierse politici dat Johnson ook tegen hen had gezegd later op de afspraken terug te willen komen. Het bevestigt, zeker ook in Brussel, het beeld van Johnson als onbetrouwbaar figuur.

Als gevolg zit Noord-Ierland inmiddels al maanden zonder landsbestuur, omdat de pro-Britse unionisten het lokale parlement boycotten tot de regering-Johnson de grens in zee heeft wegonderhandeld. Maar Londen en Brussel zitten in een impasse en komen er onderling niet uit.

26 oktober 2021 Partijdiscipline

Premier Johnson probeert degenen te beschermen die hem steunen en dat pakt in het geval van Lagerhuislid Owen Paterson verkeerd uit. Paterson wordt geschorst nadat een parlementaire commissie vaststelt dat hij zijn positie heeft misbruikt bij advieswerk voor bedrijven. Johnson wil de regels verruimen om tegen zulke schorsingen in beroep te gaan, zodat Paterson de kans krijgt zijn gelijk te halen. De premier dwingt zijn fractiegenoten om voor die aanpassingen te stemmen, maar ze weigeren en zoeken de publiciteit. Eerst ontkent Johnson nog dat zijn plannen met Paterson te maken hebben – pas na een week maakt hij een U-bocht en vervalt het voorstel. Paterson is dan al opgestapt.

De kwestie-Paterson valt bij het electoraat niet in goede aarde en wordt in de media als sleaze, corruptie, beschreven. Lagerhuisleden die niet voor Johnsons voorstel zouden stemmen, krijgen te horen dat subsidies voor hun kiesdistrict zullen worden ingetrokken.

In de peilingen staat Johnson er inmiddels slecht voor. Voor het eerst in maanden scoort oppositiepartij Labour beter dan de Conservatieve Partij.

9 december 2021 Duur behang

De renovatie van Johnsons ambtswoning aan Downing Street kostte meer dan de gemiddelde Brit ooit zou kunnen betalen, blijkt al in maart vorig jaar. Er komen verhalen naar buiten over behang van 840 pond (980 euro) per rol, een tafel van 3.000 pond (3.500 euro) en een leunstoel van 5.900 pond (6.900 euro). Johnson en vooral zijn vrouw Carrie zouden een afkeer hebben van het „nachtmerrie-interieur” van voorganger Theresa May.

Het beeld van Johnson als luxedier is al niet prettig voor hem. Labour zegt steeds dat van de 200.000 pond renovatiekosten een gemiddeld Brits gezin een heel nieuw huis kan kopen. Problematischer wordt het als Johnson het ook hier niet zo nauw neemt met de waarheid.

Eerst blijft onduidelijk wie de extra kosten heeft betaald, daarna zegt Johnson dat hij niet meer weet van wie het kwam. Na onderzoek komen appjes naar buiten waarbij Johnson de donateur in kwestie (hij gaf bijna 60.000 pond) in een chatgesprek persoonlijk bedankt voor zijn gulle giften. In dezelfde conversatie biedt Johnson aan contact voor hem te leggen met een van zijn ministers.

21 mei 2022 Rapport ‘Partygate’

Vanaf december vorig jaar komen verhalen naar buiten over vrijdagmiddagborrels, kerstquizzen en afscheidsfeestjes tijdens de lockdowns in 10 Downing Street, zowel ambtswoning als kantoor van de premier. Johnson houdt lang vol dat bij zijn weten geen regels zijn geschonden, maar hoe meer nieuws er naar buiten komt, hoe idioter dat verweer lijkt. Er lekken foto’s van Johnson en zijn medewerkers met kerstslingers. Op andere foto’s zitten ze in de tuin aan de wijn.

Een hoge ambtenaar, Sue Gray, doet onderzoek naar de borrels en het schenden van de regels. Ze moet een pauze inlassen doordat de politie eind januari besluit toch onderzoek te doen naar de borrels, naar aanleiding van het materiaal dat zij had verzameld. Johnson krijgt een boete opgelegd voor één van de bijeenkomsten en gaat de geschiedenis in als de eerste premier in functie die de wet overtreedt.

Johnson biedt meermaals excuses aan, maar dat heeft weinig zin meer. Zelfs een meerderheid van de Conservatieve stemmers denkt inmiddels dat Johnson onbetrouwbaar is. Ruim een kwart vindt dat hij moet opstappen. Tijdens het jubileumfeest voor koningin Elizabeth, zeventig jaar op de troon, jouwt het publiek in Londen Johnson uit. Onder duidelijk boegeroep lopen hij en zijn vrouw de kerk binnen voor een speciale dienst voor de koningin.

Op de vertrouwensstemming die begin juni in het Lagerhuis volgt, keert 41 procent van de Conservatieve fractie zich tegen Johnson. Bij daaropvolgende tussentijdse verkiezingen verliest de partij van Johnson beide herkiesbare zetels.