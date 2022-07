Na openlijk tegenstribbelen in plaats van stille diplomatie is Turkije vorige week uiteindelijk toch akkoord gegaan met het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. Dat is maar goed ook want daarmee is de eenheid van de NAVO gewaarborgd, óók rond de Zwarte Zee. Als Turkije bondgenoot van Rusland zou worden, was bijna heel Oekraïne omsingeld door de Russen. Het Midden-Oosten zou nog instabieler worden.

Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken (VVD), stelde vorige week op BNR: „Turken hebben nu getoond dat ze weer een loyale bondgenoot in de NAVO willen zijn.” EU-landen zouden meer moeten samenwerken met Turkije, zei hij, zeker als Amerika een andere politieke koers gaat varen. Lidmaatschap van de Europese Unie moet volgens hem in de toekomst niet worden uitgesloten.

Door Rusland is de vraag weer actueel geworden waar de grenzen van de EU liggen. Albanië zit in de wachtkamer van de EU. Toen ik in 2008 door dat land reisde zag ik hoe middeleeuws het nog oogde: grote gaten in vrijwel iedere weg, geen tunnels en armoedige sloppenwijken. Maar dat was geen reden om Albanië uit te sluiten. Zelfs Moldavië, nog armoediger dan Albanië, is sinds een paar weken kandidaat-lid van de EU. En ook Oekraïne, dat worstelde met corruptie en nu verscheurd wordt door oorlog, heeft uitzicht op lidmaatschap.

Lange tijd was ik ervan overtuigd dat een huwelijk tussen Turkije en de EU ondenkbaar was. Een afgesloten boek. De democratische rechtsstaat brokkelde af en de Nederlands-Turkse betrekkingen waren in 2017 na ruim vierhonderd jaar handelsbetrekkingen tot een dieptepunt gedaald. Dat een Turkse minister tegen de wens van de Nederlandse regering via een sluiproute Rotterdam bereikte viel niet uit te leggen.

Maar wat we niet moeten vergeten is dat de Turkse progressieve voorhoede al een eeuw aansluiting zoekt bij West-Europa. Volgend jaar bestaat de republiek die Atatürk stichtte honderd jaar. Beschaafd worden en aansluiting zoeken bij het Westen was zijn adagium. Nog steeds is zijn gedachtegoed springlevend bij de grootste oppositiepartij CHP, zeg maar de Turkse PvdA. „Als we geen aansluiting vinden bij het Westen is Turkije verloren”, stelde Atatürk.

Turkije is al sinds 1999 kandidaat-lid van de EU. Griekenland gaf dat jaar zijn verzet op want de aanvraag voor (toen nog) aansluiting bij de Europese Gemeenschap dateerde al van 1987. In 1963 werd tussen de EG en Turkije al een associatieverdrag gesloten. Maar de hoop ooit daadwerkelijk toe te treden is de laatste jaren verloren gegaan.

Dat komt door groeiende weerstand vanuit West-Europa én door de conservatief-religieuze koers van de regering-Erdogan. De ruzie tussen Turkije en de NAVO is gesust. Maar ik vrees inmiddels dat het land verder en verder van Europa afdrijft, zeker als zicht op EU-lidmaatschap uitblijft.

De redenering van Rosenthal over het gegroeide belang van Turks lidmaatschap sinds de oorlog in Oekraïne volg ik nu beter. Waar steeds verder afdrijven toe kan leiden, hebben we gezien met Rusland. Ooit werd in West-Europa gediscussieerd over de vraag of de EU zou moeten doorlopen tot aan Vladivostok. Die gewaagde afslag hebben Rusland en de EU nooit durven te nemen. Ik ben bang dat het voor Turkije dichtklappen van de deur op lange termijn tot vergelijkbare gevolgen kan leiden.

Maar er zijn meer argumenten. Uitbreiding van de EU betekent meer interne handel, vrije markt, en arbeidsmobiliteit. Het vrije verkeer van ruim 80 miljoen Turken maakte Europa in het verleden angstig. Maar de situatie op onze arbeidsmarkt is nu sterk veranderd. Extra arbeidskrachten zijn hard nodig. Lidmaatschap van Turkije zou Europa ook rust en veiligheid brengen. We krijgen er een partner bij die de toon matigt richting het Westen in het algemeen en richting buurlanden als Griekenland in het bijzonder.

Andersom heeft Turkije de EU economisch hard nodig; het land heeft op dit moment een inflatie van bijna 80 procent. Turkije zou met lidmaatschap in zicht waarschijnlijk ook zijn westerse oriëntatie verder ontwikkelen.

Voor een veiliger en toekomstgericht Europa moeten we ons daarom de vraag stellen, wanneer we Turkije weer aan boord halen. De vraag waar de principiële grens van Europa ligt, moeten we na een kwart eeuw hoognodig weer gaan stellen: als Armenië, Israël, of zelfs Azerbeidzjan vrijheid, democratie en mensenrechten omarmen, waarom dan niet? Uitzicht op EU-lidmaatschap lijkt me het krachtigste tegengif voor anti-westers en anti-democratisch denken om meer stabiliteit in Europa te krijgen.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.