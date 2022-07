Voor fraude veroordeelde Van Rey mag wethouder worden in Roermond

De 77-jarige voor corruptie veroordeelde politicus Jos van Rey kan wethouder worden in Roermond. Dat stelt een woensdag door de gemeente gepubliceerd rapport van Bureau Berenschot. Volgens het consultancybureau, dat naast Van Rey nog vier andere kandidaat-wethouders screende, heeft de toets geen zaken opgeleverd die „een beletsel vormen voor de benoeming van de kandidaten”. Omdat Berenschot wel integriteitsrisico’s vond, deed het aanbevelingen „om met deze risico’s om te gaan”. Het is volgens het bureau „aan de kandidaten om hier eventueel wel of geen vervolg aan te geven”.

Afgelopen mei had de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) Van Rey al voorgedragen als één van diens twee kandidaat-wethouders voor een college met de VVD, GroenLinks en PvdA. Van Rey zette de LVR op, nadat hij in 2015 voor de tweede keer uit de VVD was gezet, omdat hij de partij volgens het bestuur schade had berokkend. Sindsdien hanteerden de partijen in de Roermondse gemeenteraad een cordon sanitaire, waardoor de LVR veroordeeld was tot de oppositie. Nadat de LVR elf zetels behaalde bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, lieten verschillende partijen toch weten met de partij en Van Rey te willen samenwerken.

Met de uitkomsten van de screening is de laatste hobbel genomen voor de installatie van Jos van Rey, die woensdag tijdens een speciale raadsvergadering samen met de vier andere kandidaat-wethouders zal worden beëdigd in het nieuwe college. Van Rey was eerder wethouder in Roermond van 1979 tot 1982 en tussen 1998 en 2012. In 2017 werd Van Rey veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden vanwege corruptie en verkiezingsfraude. Daarna mocht hij enkele jaren geen wethouder zijn, maar die schorsing is inmiddels voorbij.

