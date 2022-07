Voetballer Beugelsdijk drie wedstrijden geschorst voor online gokken

Voetballer Tom Beugelsdijk heeft voor online gokken een schorsing gekregen van vijf wedstrijden, waarvan twee voorwaardelijk. Dat meldt de KNVB woensdag. De momenteel clubloze Beugelsdijk (31) gokte op Eredivisie- en KNVB-bekerwedstrijden van Sparta Rotterdam en ADO Den Haag, waarvan hij er in een aantal zelf speelde. Hij krijgt ook een proeftijd van twee jaar.

In het onderzoek van de integriteitscommissie, waarin Beugelsdijk is gehoord, werd duidelijk dat de voetballer in de seizoenen 2013/14 tot en met 2020/21 via een gokwebsite geld heeft ingezet op duels van zijn oude clubs ADO Den Haag en Sparta. De KNVB geeft alleen de wedstrijd FC Groningen – ADO Den Haag als voorbeeld. Daarin speelde Beugelsdijk zelf niet mee.

De sanctie volgt op onderzoek door de commissie integriteit van de KNVB naar betrokkenheid van Beugelsdijk bij de illegale gokwebsite Edobet. Het AD meldde begin april dat meerdere Eredivisiespelers betrokken waren bij Edobet, die inmiddels offline is. Volgens het AD kocht Beugelsdijk ook aandelen van de illegale gokwebsite, net als zijn voormalige ploeggenoot Aaron Meijers. Onder anderen AZ-speler Jordy Clasie zou duizenden euro’s hebben overgemaakt op de rekening van het bedrijf. Het onderzoek door de commissie toont dit niet aan.

