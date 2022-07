VN: 10 procent wereldbevolking heeft onvoldoende voedsel

Het aantal mensen dat niet altijd toegang heeft tot voldoende voedsel is in 2021 gestegen naar 828 miljoen, ruim een tiende van de wereldbevolking. Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport dat de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) heeft opgesteld samen met vier andere VN-organisaties, waaronder Unicef en het Wereldvoedselprogramma (WFP). Het aantal hongerigen wereldwijd steeg daarmee vorig jaar met 46 miljoen ten opzichte van 2020 en ligt 150 miljoen hoger dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie.

Zo’n 2,3 miljard mensen kenden het afgelopen jaar in meer of mindere mate voedselonzekerheid, wat neerkomt op 28 procent van de wereldbevolking. Ook deze categorie steeg aanzienlijk, met 350 miljoen mensen in vergelijking met de periode voor de coronapandemie. Het aantal vrouwen dat met voedselonzekerheid kampte, lag net als andere jaren hoger dan mannen en ook deze ‘gender gap’ groeide.

Oorlog in Oekraïne verstoort toeleveringsketens

Het rapport wijst de bekende oorzaken van honger en voedselonzekerheid aan: gewapende conflicten, de steeds extremere gevolgen van klimaatverandering, maar ook economische effecten als inflatie in combinatie met toenemende ongelijkheid. Daarbovenop komen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die de toch al onder druk staande netwerken voor voedseltoelevering verder verstoren. Rusland en Oekraïne zijn twee van ‘s werelds belangrijkste producenten en exporteurs van granen, oliezaden en kunstmest. De haperende export treft met name landen in het Midden-Oosten.

Het rapport raadt regeringen aan geld vrij te maken voor het verlagen van de prijzen van voedzaam eten, waardoor gezonde voeding betaalbaarder en toegankelijker wordt. FAO-directeur generaal Qu Dongyu merkte op dat armere landen, waarvoor landbouw vaak een centrale rol speelt in de economie, vaak weinig publieke middelen beschikbaar kunnen maken. Voor zulke landen wil de FAO „alle actoren in voedselsystemen” ondersteunen.

Het VN-ontwikkelingsdoel om honger de wereld uit te helpen vóór 2030, raakt met de nieuwe cijfers verder uit zicht. Volgens de modellen die in het rapport worden gebruikt zullen in 2030 nog altijd 670 miljoen mensen onvoldoende voedsel tot hun beschikking hebben. Die verwachting is gelijk aan de voorspelling van 2015, toen de VN zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen lanceerde.