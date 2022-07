In mijn tijd, we hebben het over midden jaren tachtig, was krantenbezorger het laagste. We waren niets. Vervangbaren. En zo werden we ook behandeld. Nul aanzien, nul respect, je voelde je een bedelaar als je aan het eind van het jaar van huis naar huis trok. Met m’n kaartjes en m’n ‘gelukkig nieuwjaar’. Ik was later blij dat ik opklom in de journalistiek, dat ze mij rondbrachten in plaats van dat ik andermans schrijfsels door brievenbussen duwde.

Inmiddels zijn de rollen omgedraaid. Niet de journalist is de held, maar de bezorger. Ik denk zelfs dat de bezorgers bij regionale kranten beter betaald krijgen dan de freelancers die de boel schrijven. Een stukje tikken kunnen ze allemaal wel, probeer maar eens iemand zo gek te krijgen die er voor dag en dauw mee op pad wil. Die zijn er dus niet meer.

Krantenbezorgers worden in wervingsadvertenties ‘helden’ genoemd, ze kunnen een bonus van duizend euro krijgen en ze worden met het grootst mogelijke respect behandeld. Op het slecht behandelen van een bezorger staat de doodstraf. Het tekort aan bezorgers is inmiddels zo groot, dat ze aan journalisten vragen of ze hun nieuws voor, tijdens of na werktijd zelf niet rond willen brengen. Je zou nog een stap verder kunnen gaan. Je zou ook aan journalisten kunnen vragen om hun verhalen niet meer op te schrijven, maar gewoon net zoals vroeger huis aan huis te gaan vertellen. Ik zou het leuk vinden, Marike Stellinga met een grote bel of klepper aan het begin van de Zandweg in Wormer.

Klingel-klingel. „Kom jongens naar buiten, groot economisch nieuws.” En dat ze daar dan staat, luid en duidelijk pratend. En dat ze dan aan het eind van haar betoog alvast aankondigt dat René Moerland iets later dan gepland komt voor het hoofdredactioneel commentaar.

„En Sport komt vandaag niet, ze hadden weer geen nieuws.”

Als door een wonder is Wormer nog niet getroffen door het gebrek aan bezorgers. We hebben hier de beschikking over een wat verlopen ouder echtpaar dat in hun Canta iedere ochtend alle kranten in het dorp rondbrengt. Ze rijden tot aan de voordeur, soms door de tuin. In het begin had ik de neiging om daar wat van te zeggen. Gelukkig dat ik dat niet gedaan heb. Het zijn helden, bedacht ik me net op tijd, Ivanhoe reed in de Middeleeuwen ook door voortuinen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.