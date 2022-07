Tweede aanmeldcentrum asielzoekers komt in Bant

Het tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers komt in Bant (Flevoland). Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) meldt woensdag aan de Kamer dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de plaats een „kansrijke locatie” in beeld heeft en een kavel heeft aangekocht. Het is de bedoeling dat het centrum op loopafstand komt van een bestaand asielzoekerscentrum in Luttelgeest.

De komst van het aanmeldcentrum in Bant moet de druk op het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel verlichten. Op dit moment is Ter Apel nog de enige locatie waar asielzoekers zich kunnen aanmelden voor hun asielprocedure. De locatie in Bant moet plek bieden aan zo’n 250 tot 300 asielzoekers. Wel moet de gemeente Noordoostpolder nog akkoord gaan met de vestiging, zegt Van der Burg.

Van der Burg noemt de komst van het aanmeldcentrum „een belangrijke stap” in het beter spreiden van de druk op de asielopvang in Nederland. In de tussentijd zoekt het kabinet door naar meer aanmeldcentra en opvanglocaties, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan het „beheersbaar maken” van de in- en uitstroom van asielzoekers.

Asielplan

De afgelopen weken moesten asielzoekers door gebrek aan bedden in Ter Apel meerdere keren (buiten) op stoelen slapen. Asielzoekers konden meermaals niet worden overgebracht naar andere asielopvang, omdat die ook allemaal vol zitten.

Eind juni stemden de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in met een plan van een crisisteam, bestaande uit onder meer het Veiligheidsberaad. Dat plan betekent dat gemeenten de komende weken 7.500 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) een tijdelijke woning moeten aanbieden. Ook moet iedere veiligheidsregio 225 extra opvangplekken regelen.