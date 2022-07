‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, zei een van de zongebruinde vrouwen maandagochtend in de haven van Oost-Vlieland. „Was het maar waar”, antwoordde een ander. Iedereen lachen, want dat was ’t hem juist: de veerpont voer niet. Vissers hadden de Harlingse haven geblokkeerd. En dus stond iedereen hier bij elkaar: de vriendinnengroep met rolkoffers, racefietsers van middelbare leeftijd, backpackers. „Nóg langer vakantie”, verzuchtte een kampeerder. „Dan zal ik maar weer de tent opzetten.”

Ik zat op een muurtje en zweeg. Een huilbui die ochtend had sporen getrokken in de zonnebrandcrème op mijn gezicht. Factor 30 met een vleugje zout. Met de boot hadden mijn tranen niets te maken; ik was na de huilbui vanaf de camping naar het dorp bij de haven gefietst voor een croissantje.

In de rij voor de kassa hoorde ik dat Remco Campert was overleden – de oudere vrouw voor me vertelde het zo terloops dat ik eerst dacht dat het over haar buurman ging. „Hij benoemde de dingen precies zoals ze waren”, zei ze. Ik kon niet anders dan knikken.

In de haven besloten de zongebruinde vrouwen naar een strandtent te gaan. „Gestrand op het strand!” riep er één, gierend van de lach. Een ander: „We zijn tussen wal en schip geraakt.” De derde: „Dat raakt kant noch wal.”

Ik dacht aan een column van Campert uit de Volkskrant, van 13 april 2005. „Sinds ik kan spreken, weet ik nooit precies wat ik wil zeggen”, schrijft hij daarin. En: „Als je klein bent heeft spreken te maken met willen meedoen en je zin proberen te krijgen. Voor dat rare verdriet dat je soms overvalt, heb je nog geen woorden, alleen huilen.”

Huilen is een oerkreet die je later afleert, volgens Campert. „Met altijd maar huilen schiet je niet op, merk je op een gegeven moment. Je kunt beter spreken leren en op een acceptabele manier onder woorden proberen te brengen waarom je huilt. (…) Je hebt pijn in je oor. Je kunt je speelgoedbeestje niet vinden. Dan maak je een kans dat ze het begrijpen, dat hebben ze zelf ook wel eens meegemaakt. Intussen zit je met dat rare verdriet.”

Maar natuurlijk lost praten niet alles op. Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, concludeert Campert. „Ieder schuitje wordt bestuurd door hetzelfde rare verdriet dat niet te beheersen valt, hoeveel woorden je ook leert uit te spreken.” Pas als je doodgaat zijn je tranen écht op – de wal keert zogezegd het schip.

Kort na het middaguur kwam bericht vanuit Harlingen dat de haven weer vrij was. De middagboot vertrok gewoon volgens schema. Tot ziens, zeiden de zongebruinde vrouwen tegen de achterblijvers. Maar omdat ik het horen wilde, spraken ze in de woorden van Campert: tot zoens.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.