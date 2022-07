‘Tientallen’ Extinction Rebellion-activisten aangehouden voor blokkeren snelweg

Tientallen demonstranten van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion zijn woensdag aangehouden voor het blokkeren van een snelweg in Den Haag. Dat melden persbureau ANP en Omroep West. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er activisten zijn aangehouden, maar kan niet zeggen hoeveel.

De demonstranten blokkeerden de A12 ter hoogte van het Malieveld in Den Haag, de zogeheten Utrechtsebaan, vanaf ongeveer 12.00 uur. Om 12.30 uur begonnen de aanhoudingen en inmiddels zou de weg weer vrijgegeven zijn. Extinction Rebellion wilde met de actie aandacht vragen voor klimaatverandering en verzet zich tegen subsidies op olie, kolen en gas. Daarvoor kozen zij de Utrechtsebaan, omdat deze tussen het tijdelijke Tweede Kamergebouw en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt.

Noodverordening

Burgemeester Jan van Zanen (VVD) had eerder een noodverordening afgekondigd voor de wegblokkade, omdat deze tot gevaarlijke situaties kon leiden. De politie kon met die verordening overgaan op arrestaties, aldus een politiewoordvoerder. De aanhoudingen bij Extinction Rebellion staan in contrast met demonstraties van boeren de afgelopen weken: ook zij blokkeerden door heel het land meermaals verschillende wegen, maar dit leidde vaak niet of nauwelijks tot arrestaties.

Bij de boerenblokkades probeert de politie vaak de-escalerend te werk te gaan, zei Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, eerder in NRC. Dat boeren vaak met tractoren komen, speelt daarbij een rol. „Je kunt wel alle boeren op een rijksweg arresteren, maar dan staan hun tractoren er nog en ben je vijf uur bezig die voertuigen weg te halen.”

De woordvoerder van de politie zegt niet in te willen gaan op een vergelijking tussen Extinction Rebellion in Den Haag en de boerenprotesten. De verantwoordelijkheid voor het overgaan op een noodverordening, en dus ook het arresteren van activisten, ligt volgens haar bij het gemeentelijk bestuur.

