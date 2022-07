Taghi-clan wierf neef als advocaat

De roze olifant in de kamer? Moeten we het daar niet over hebben, vraagt de rechtbankvoorzitter op woensdagochtend in de zaak tegen Youssef T., de neef en voormalig advocaat van Ridouan Taghi. De officieren van justitie die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek reageren enigszins beduusd: roze olifant?

De rechtbankvoorzitter doelt op een proces-verbaal van 23 juli 2021 waarin familieleden van Taghi worden aangehaald, citaten die volgens de politie gaan over Inez Weski. Er wordt, zo citeert de rechtbankvoorzitter, gerefereerd aan berichten dat de raadsvrouw van Ridouan Taghi voor haar cliënt informatie de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland, de Extra Beveiligde Inrichting (Ebi) in Vught, zou hebben in- en uitgesmokkeld via een usb-stick.

Het proces-verbaal is pas recent aan het uitdijende dossier over Youssef toegevoegd. En de rechtbankvoorzitter kan zich voorstellen dat Youssef en zijn advocaten behoefte hebben aan een toelichting.

Die komt, van het OM en van Inez Weski zelf, die naar eigen zeggen niets wist van dit alles. Vrij snel nadat haar naam in de rechtszaal wordt genoemd laat ze weten nooit een usb-stick de EBI te hebben binnengebracht. „Dat kan ook helemaal niet”, stelt Weski. Het OM stelt later dat Weski nimmer als verdachte is aangemerkt.

Youssef fungeerde volgens het OM als de contactpersoon met de buitenwereld voor zijn neef, die sinds eind 2019 gedetineerd is in de EBI. Youssef heeft volgens justitie meegewerkt aan een plan voor de ontsnapping van Taghi en wordt ook verdacht van betrokkenheid bij poging tot doodslag of ernstige mishandeling van een ex-zwager van Taghi.

Italiaanse maffiabaas

In het proces-verbaal van juli 2021 wordt de aanleiding samengevat van het onderzoek onder de naam 26Mandel naar een criminele organisatie die door Ridouan Taghi zou worden geleid terwijl hij vast zat.

Youssef is volgens dit document lid van die organisatie. Het stuk is de basis voor de toestemming van de onderzoeksrechter om de gesprekken tussen Taghi en zijn neef en advocaat Youssef in de EBI af te luisteren. Een zeer uitzonderlijk en gevoelig onderzoek, omdat contact tussen verdachte en advocaat vertrouwelijk is.

Maar er staan nog meer gevoelige zaken in dit proces-verbaal. Een aantal familieleden van Ridouan Taghi is volgens het OM ook lid van die criminele organisatie net als Raffaele Imperiale, een prominente Italiaanse maffiabaas die al eerder is gelinkt aan Taghi. Maar ze worden in deze zaak niet vervolgd.

‘Panisch’

De berichten over Weski zijn vanaf begin 2020 verstuurd door familieleden van Taghi en gaan onder andere over de mogelijkheid om contact te leggen tussen Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale. Deze berichten zijn verstuurd met in het criminele milieu populaire cryptotelefoons van het Canadese bedrijf Sky Ecc. De berichtendienst van Sky is in februari van 2021 gehackt, zodat rechercheurs berichten live konden meelezen.

In maart 2021 wordt Sky ontmanteld na een onderzoek van zo’n twee jaar. Daarna krijgt ook de Nederlandse politie toegang tot de berichten.

Daarin wordt door familieleden van Taghi gesproken over „de advo” die slecht zou communiceren omdat ze „panisch” is. Later wordt gesteld dat „ze” toch geaccepteerd heeft met een „USB stick” naar binnen te gaan. De politie lijkt uit die berichten te concluderen dat Weski op pad is gestuurd met een usb-stick. „Het kan niet anders dan dat dit via meester Weski is gebeurd”, luidt de conclusie in het proces-verbaal.

Het OM volgt die conclusie niet. Volgens de officieren van justitie is de inhoud van de berichten „nagelopen” en is niet vastgesteld dat Weski daadwerkelijk zou hebben gedaan wat in de berichten wordt beweerd.

Wel is volgens het OM een „nieuwe advocaat” aangezocht. In een later bericht wordt gesteld dat die advocaat „familie” is. Het OM heeft op basis daarvan geconcludeerd dat het om Youssef moet gaan, hij is immers een neef, is advocaat en heeft sinds maart 2021 zeer frequent contact met Ridouan Taghi.

Gewapend met die informatie, verwerkt in het proces-verbaal van 23 juli 2021, stapt justitie naar een onderzoeksrechter met het verzoek om gesprekken tussen Ridouan Taghi en zijn neef Youssef in de EBI af te luisteren. Na toestemming wordt vanaf eind augustus afluisterappatuur geplaatst. Als de geluidsopnames geen uitsluitsel geven worden ook camera’s geplaatst. Op beelden is te zien hoe de neven met elkaar communiceren en waarover.

Het leidt tot de arrestatie van Youssef op 8 oktober, in het zicht van zijn neef in de EBI in Vught. Over Inez Weski is sindsdien met geen woord meer gesproken in dit verband, totdat de rechtbank de roze olifant in de kamer benoemt.