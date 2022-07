Stress is goed en helpt om beter te presteren

Stress hebben is juist goed – en wat je nog niet kunt, valt te leren. Na een korte online training waarin ze zich die twee inzichten eigen maken, kunnen scholieren en studenten veel beter omgaan met druk en stress. Ze zien daarna een moeilijke opdracht minder als een te vermijden probleem, maar als een waardevolle kans om zichzelf te verbeteren. De gevoelens van stress en angst verminderen, net als de reactie van hun lijf op stress, terwijl hun welbevinden en leerprestaties verbeteren.

Dat schrijven de Amerikaanse psycholoog David Yeager en zijn collega’s in een omvangrijke studie die woensdag in Nature verscheen.

Meer dan ooit ervaren jongeren stress, angst en depressieve gevoelens, wijzen recente studies uit – en die vormen een opmaat voor psychische problemen. De eisen voor banen en studies worden steeds hoger, de wereld staat voor gigantische problemen, de toekomst voelt onzeker. De auteurs zochten een brede en toegankelijke manier om jongeren weerbaarder te maken tegen dagelijkse stress.

Een gangbare opvatting is dat stress slecht is en vermeden moet worden. Maar die gaat voorbij aan de werkelijkheid, waarin een beetje druk normaal is, en vaak ook wenselijk tijdens de adolescentie, schrijft Yeager. Nieuwe, soms ingewikkelde vaardigheden leren kan stress geven, maar het is essentieel om een succesvolle volwassene te worden.

Inzet, aanpak en hulp

De onderzoekers maakten een training die zich richtte op twee positieve opvatting over stress. De ‘growth mindset’ gaat uit van de gedachte dat eigenschappen en talenten niet vaststaan, maar kunnen worden ontwikkeld met de juiste inzet, aanpak en hulp van anderen. De ‘stress kan je helpen’-zienswijze gaat ervan uit dat lichamelijke uitingen van stress, zoals zweethanden, angstgevoelens, sneller ademen en een hoge hartslag, juist helpen om beter te presteren omdat het brein daardoor meer energie en zuurstof krijgt.

In zes verschillende studies onderzochten ze het effect van de online training van dertig minuten, die de jongeren zelfstandig konden doen. Ze leerden bijvoorbeeld dat zenuwverbindingen in het brein sterker worden als je een uitdaging aangaat en hem overwint, net zoals spieren groeien als je die traint, ze hoorden succesverhalen van oudere studenten en schreven stukjes over hun eigen reactie op stressvolle situaties.

In totaal deden bijna 4.300 middelbare scholieren en bachelorstudenten mee – steeds kreeg de helft de training, en de andere helft een online activiteit die basisinformatie gaf over het brein en het stress-systeem. De jongeren vulden ook vragen in om hun bestaande opvattingen over stress vast te stellen.

Hartslag en bloeddruk

De onderzoekers keken naar het effect van een training waarin deze twee aspecten aan bod kwamen op stressgerelateerde gedachten, het welbevinden en de leerprestaties, en ook op angstgevoelens en op de reactie van de hartslag en de bloeddruk en het dagelijkse niveau van het stresshormoon cortisol. De training verbeterde ál deze aspecten, en dat kwam doordat die gericht was op zowel de ‘groei’- als de ‘stress-is-goed’-mindsets, schrijven de auteurs. Bij jongeren die om te beginnen negatief dachten over stress of over de maakbaarheid van talent waren de effecten het grootst.

De laatste van de zes studies viel samen met de eerste coronalockdown in april 2020. Ook toen hadden studenten die de training hadden gedaan, minder gevoelens van angst dan de controlegroep – een aanwijzing dat de stressverlaging in verschillende situaties optreedt.

Nienke van Atteveldt, hoogleraar neurowetenschap en maatschappij aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is onder de indruk van de grote en goed opgezette studie. „Het is mooi dat ze op al die niveaus naar het effect van de interventie hebben gekeken.”

Druk vergroten

Ook in Nederland laten veel rapporten zien dat de prestatiedruk onder jongeren hoog is en sterk is toegenomen. Zorgelijk, vindt Van Atteveldt. Maar voordat de training op grote schaal wordt uitgerold, moet er meer onderzoek komen naar de effecten op langere termijn. „Je wilt blijvende verandering, ook na één of twee jaar. En je wilt weten of er geen nadelige effecten zijn van de training op langere termijn. De boodschap van de groei-mindset, dat je overal beter in kunt worden als je maar je best doet, kan ook de druk vergroten. Het geeft het idee dat je zelf verantwoordelijk bent, en dat het je eigen schuld is als je faalt. Als je zo’n training aanbiedt moet je er wel voor zorgen dat jongeren een realistische verwachting houden van zichzelf, en dat ze beseffen dat niet alles binnen hun eigen controle ligt. Het is belangrijk dat een interventie zich niet alleen erop richt om studenten zo hoog mogelijk te laten presteren, maar vooral ook op hen weerbaarder maken.”