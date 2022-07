Staatscommissie onderzoekt gevolgen veranderde bevolking in 2050

Een staatscommissie gaat de gevolgen van de verandering van de bevolking tot 2050 onderzoeken. Dat heeft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip (CDA) woensdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 moet advies uitbrengen over de maatschappelijke gevolgen van onder meer de bevolkingsgroei, vergrijzing en migratie. De commissie moet toekomstscenario’s en gevolgen daarvan op de samenleving voorleggen, en advies uitbrengen over regeringsbeleid.

Zo’n commissie is volgens het kabinet nodig, omdat de maatschappij tot 2050 toenemend kan veranderen. De bevolking zal groeien - met naar verwachting tussen de 17 tot 22 miljoen mensen - en relatief meer ouderen en mensen met een migratieachtergrond tellen. Die veranderingen kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben: de woningmarkt kan veranderen doordat het aantal eenpersoonshuishoudens groeit, omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen wanneer hun partner overleden is.

Ook voor arbeid hebben de bevolkingsveranderingen gevolgen, aldus de minister. De huidige arbeidsmarktkrapte kan toenemen door vergrijzing. Niet alleen verlaten relatief veel mensen op ongeveer hetzelfde moment de arbeidsmarkt, maar ook zal de toename van het aantal ouderen de vraag naar zorg verder opdrijven - en uitgerekend deze sector kampt momenteel al met personeelstekorten.

Toekomstig beleid

Op deze gevolgen kunnen huidige en toekomstige regeringen inspelen, schrijft Van Gennip. Niet alleen door het beïnvloeden van demografische factoren, zoals het geboorte- en sterftecijfer of migratie, maar ook door ander beleid te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van gedragsveranderingen, zoals het promoten van een gezonde leefstijl. Ook zou het een optie zijn om vrouwen en ouderen te stimuleren (langer of meer) te werken.

Van Gennip raadt de commissie af om te kijken naar maatregelen om de geboortecijfers te verhogen. Omdat het lang duurt voordat pasgeborenen op de arbeidsmarkt komen, lost dat op de korte termijn geen problemen op. De kans is klein dat deze maatregelen de arbeidsmarktproblemen tot 2050 veranderen, sterker nog: omdat deze kinderen onderwijs en kinderopvang nodig hebben, kunnen ze op de korte termijn juist krapte op de arbeidsmarkt vergroten.

Op het gebied van migratie is meer te bereiken, zegt de minister. „Een bewust, actief en selectief” beleid zou een reële optie zijn, maar wel moet daarbij worden gedacht aan „behoud en vertrek”. Zo moet nagedacht worden over de effecten van migratie op zorg, huisvesting, onderwijs, openbare veiligheid en draagvlak voor migranten in de samenleving.

De Tweede Kamer stemde in 2018 voor een motie die pleitte voor een dergelijke staatscommissie. Wie erin plaats zal nemen is nog niet bekend. De commissie gaat na de zomer aan de slag.