Serval, stokstaartje en andere exotische dieren vanaf 2024 verboden als huisdier

De serval, het stokstaartje en de luiaard mogen in de toekomst niet meer als huisdier worden gehouden. De diersoorten zijn niet opgenomen in de woensdag gepubliceerde huis- en hobbydierenlijst van minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie). Op de lijst staan dertig zoogdieren die wél als huisdier mogen worden gehouden. Het kabinet komt met de lijst om het welzijn van dieren en de veiligheid van de mens beter te beschermen.

De afgelopen jaren heeft een speciaal adviescollege in opdracht van het kabinet ruim 300 zoogdiersoorten beoordeeld op onder meer het gevaar voor letsel bij de mens, het risico op overdraagbare ziektes van dier tot mens en het ruimtegebruik en sociaal gedrag van het dier. Onder de toegestane dertig diersoorten behoren onder meer veelvoorkomende huisdieren als cavia’s, honden en huiskatten, maar ook de bunzing, de Chinese waterree en de waterbuffel.

Het is de bedoeling dat de lijst per 1 januari 2024 ingaat. Wie nu al eigenaar is van een dier dat niet op de lijst staat, mag het dier ook na die datum houden tot het overlijdt. Dat geldt ook voor de jongen waarvan een dier drachtig is op het moment dat de lijst in werking treedt. Deze dieren mogen ook nog verhandeld worden. Nieuwe dieren uit het buitenland zijn vanaf het ingaan van de lijst niet meer welkom als huisdier.