Rechtbank Amsterdam heropent zaak over moord op Peter R. de Vries

De rechtbank van Amsterdam heropent komende maandag de zaak over de moord op Peter R. de Vries. Dat meldt de rechtbank woensdag. Het Openbaar Ministerie heeft begin juli een aantal nieuwe stukken aan de advocaten van de verdachten en de rechters toegestuurd, waardoor laatstgenoemden zich genoodzaakt zien de zaak opnieuw te openen.

Maandag kunnen het OM en de verdediging van de verdachten verzoeken doen of opmerkingen maken over het verdere verloop van de zaak. De rechtbank gaat er vooralsnog vanuit dat er op 14 juli een zitting zal plaatsvinden. Of er dan een uitspraak volgt, zoals gepland, is nog onduidelijk.

Justitie eiste begin juni levenslang tegen Delano G. en de Poolse Kamil E., de verdachten van de moord op De Vries. De misdaadverslaggever werd een jaar geleden in het centrum van Amsterdam neergeschoten toen hij na een uitzending van RTL Boulevard, waar hij te gast was, naar de parkeergarage liep. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Vijf aanhoudingen

Deze week werden nog drie personen aangehouden in de moordzaak van De Vries. Maandag bevestigde het OM dat een 27-jarige Poolse man is aangehouden in Nederland. Justitie verdenkt hem ervan instructies te hebben gegeven aan de personen die de moord pleegden. Dinsdag werden twee mannen aangehouden die filmpjes zouden hebben gemaakt van de aanslag op De Vries en deze online hebben verspreid. Zij zijn nog in Spanje en Curaçao, maar worden naar verwachting binnenkort overgebracht naar Nederland.

De Vries was onder meer vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengoproces tegen Ridouan Taghi. Eerder werden de broer van Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum vermoord. Volgens het OM past de moord op De Vries in hetzelfde rijtje slachtoffers uit de kring van Nabil B., al ontbreekt het bewijs daarvoor nog.