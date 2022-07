Prognose: aantal inwoners grote steden in 2035 flink toegenomen

Het inwonersaantal van grote steden neemt tot zeker 2035 flink toe. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS, die woensdag is gepubliceerd. Amsterdam kent in absolute aantallen met 175.000 extra inwoners ten opzichte van 2021 de grootste groei (+20 procent) en passeert naar verwachting in 2030 de grens van 1 miljoen inwoners; Utrecht groeit met 95.000 extra inwoners relatief het hardst (+26 procent).

In heel Nederland zal het aantal inwoners in 2035 naar verwachting zijn toegenomen tot 18,9 miljoen, 1,3 miljoen meer dan begin 2022. Bijna 70 procent van de verwachte nationale groei tot 2035 komt terecht in de grootste gemeenten met minstens 100.000 inwoners. Rondom deze gemeenten groeien ook diverse andere gemeenten, zoals Haarlemmermeer bij Amsterdam, Zuidplas bij Rotterdam en Rijswijk bij Den Haag.

Volgens het CBS groeien grote steden het hardst omdat inwoners relatief jong zijn en er per saldo meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden. Ook hebben ze een grote aantrekkingskracht op immigranten, waaronder arbeidsmigranten uit de EU, expats en internationale studenten.

Waar steden buiten de Randstad zullen groeien, daar wordt voor kleinere gemeenten aan de randen van het land verdere krimp voorspeld. In 2035 zullen 54 gemeenten een flink aantal minder inwoners tellen dan nu. Het gaat vooral om gemeenten in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek en Limburg. Deze gemeenten vergrijzen ook sterker. Jongeren kiezen ervoor om ergens anders te gaan wonen, bijvoorbeeld voor studie of werk.