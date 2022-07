Poëzie en haiku op de tractor

Toen in 1888 Vincent van Gogh een van zijn beroemdste zaaiers schilderde, liet hij hem zijn werk verrichten tegen de achtergrond van een laag boven een korenveld hangende, zomerse zon die de boer in een hemels licht plaatst. Dat verdient de zaaier op de kale akker op de voorgrond ook, als brenger van groei, bloei en oogst. Alleen: midden in de zomer is niet het geschikte moment om granen te zaaien.

Zo lijkt De zaaier een van de eerste werken waarin we worden gewaarschuwd voor klimaatverandering, terwijl de boer onverstoorbaar zijn omgeving negeert. Die onverstoorbaarheid is geen nieuwe observatie. Pieter Bruegel de Oude toonde in ‘De val van Icarus’ (1590) de onverstoorbaarheid van de doorwerkende boer terwijl er naast hem een drama plaatsvindt. In zijn ‘Ballade van den boer’ (1935) haakte de dichter J.W.F. Werumeus Buning in op dat idee en schreef:

Er stonden drie kruisen op Golgotha,

Maar de boer hij ploegde voort.

Het hele gedicht somt van alles op met als boodschap dat de boer altijd doorgaat, wat er ook gebeurt:

Men heeft den boer zijn hof verbrand,

Zijn vrouw en os vermoord;

Dan spande de boer zichzelf voor den ploeg,

Maar de boer hij ploegde voort’.

Dat is bijna negentig jaar later niet anders: ‘Men heeft politiewagens voor de boer gezet / de kinderen van de stikstofminister liggen te bed. / Maar de boer hij beukte voort’.

Die volhardende boeren zijn inspirerend gebleken voor de kunsten. J.S. Bach schreef een cantate over ze, Franz von Suppé zette ze neer in de operette Dichter und Bauer en Igor Stravinsky bracht met zijn boerenbruiloft Les Noces tractormuziek, het tegenovergestelde van boerenromantiek.

Malevitsj beeldt kubistische boeren in het veld af en Jan Steen had er plezier in de boeren in een kroeg te portretteren. Er is een heel genre vernoemd naar het platteland en we hebben boerenbont. De band Normaal bezingt de boer vanuit de eigen kracht, John Denver is blij dat hij een ‘country boy is’ terwijl in dustbowlballads uit de jaren dertig de milieuramp centraal staat die is ontstaan doordat boeren het land hebben uitgeput.

De boeren hebben de kunsten kortom van alles gegeven en daarom verzamelden we hier boeren die leuk of interessant zijn om naar te kijken, te beluisteren of te bewonderen.

Haiku

Er is vanuit de cultuursector tegelijkertijd met belangstelling gekeken naar de demonstrerende boeren die wel de aandacht in Den Haag wisten te trekken. Wat kon er van de boeren geleerd worden oftewel: wat is het culturele equivalent van de tractor?

Andersom kun je vaststellen dat de demonstrerende boeren ook iets kunnen leren, al was het maar op het gebied van de poëzie. De gedichten waar de boeren nu mee aankomen in Den Haag, Schiphol en Stroe zijn namelijk niet allemaal even sterk. Neem het gedicht voor op een tractor met de volgende regels:

Stelletje idioten

maken NL

naar de klote

Dat is halfrijm: ‘idioten’ rijmt namelijk net niet op ‘klote’, en dat zit de boodschap in de weg. In teksten als ‘Gebruik je verstand / Behoud Boeren in ons land’ en ‘Ze geven geen moer / om de boer’ is het rijm op orde, maar daar is het ritme weer minder.

Een ander gedicht op een tractor luidt:

Kabinet Rutte

Je loopt te kutten

Ook hier weer halfrijm. Daarnaast is dit een typisch geval van een gemiste kans. Het ritme klopt weliswaar, maar met deze twee regels is met weinig moeite een haiku te maken: twee keer vijf lettergrepen hebben we al, dus er zijn er nog zeven nodig en krijg je:

Kabinet Rutte

De boer ploegt altijd voort, maar

jij loopt te kutte

Daden en woorden, ze inspireren de boer en de cultuur. Daarom een voorstel voor dit gedicht (twee haiku’s als één geheel) dat op de tractor past:

Stel idioten

zit toch niet zo te kloten

Geef de Boer zijn land

Gebruik je verstand

En de boer hij ploegde voort

Schone lucht gesmoord

Playlist met boerenmuziek voor in de (elektrische) auto

Boerenkunst In de beeldende kunst zijn wel boeren afgebeeld, maar eerder uit het perspectief van koningin Marie Antoinette, die vlak voor de Franse revolutie in de Tuinen van Versailles een dorpje liet aanleggen om boerin in te kunnen spelen, dan vanuit het perspectief van de boer zelf. En dan vertekent de tijd ook nog eens; de ooit fel realistische schilderijen van boerenzoon François Millet uit het midden van de 19de eeuw, zoals De Zaaier en De arenleesters, toen maatschappijkritisch geïnterpreteerd, ogen nu vooral pittoresk. Het mooist en het pittoreskst, het meest toeristisch, is het boerenleven vanuit het Marie Antoinette-perspectief tentoongesteld in het zeer rijke getijdenboek van de hertog van Berry. Zo’n boek met gebeden bevat meestal een kalender, en daar penseelden de gebroeders Van Limburg (Herman, Paul en Johan, zonen van een schilder uit Nijmegen) omstreeks 1410 boeren aan het werk, pal voor een van de kastelen van hun heer. In maart wordt er geploegd, in juni wordt er gehooid, in juli gemaaid, et cetera. Luxe, calme et volupté vanuit het raam van een kasteel. ‘De val van Icarus’ van Pieter Bruegel de Oude Boerenpop Ploegen, zaaien, sproeien, mesten, snoeien, oogsten; landbouw, akkers of veeteelt, in Nederlandse liedjes komen de thema’s niet vaak voor. Anders dan in Noord-Amerika waar het platteland zijn eigen genre kreeg, hebben wij geen Johnny Cash die de waterstanden bijhoudt (‘Five Feet High And Rising’) of Kelsey Fitch die terugdenkt aan familie-uitjes op de prairie, bij het licht van de oogstmachine (‘Lights Of A Combine’). En dat terwijl groei, snoei en bloei zulke bruikbare metaforen zijn, voor liefde, leven of dood. Land, boer en vee krijgen in Nederland vooral een metaforische rol in het humoristische genre. In ‘Guus Kom Naar Huus’ (1975) staat de boerderij voor onschuld en de stad voor verderf (‘de duvel in de steden het [heeft] daar flink wat overwerk’). Quasi-boers zong Alexander Curly: ’Guus kom naar huus want de koeien staan op spring’n/ De varkes mutt’n vret’n en ’t hooi moet van ’t land’. Afgezien van bijdragen van hitgroep Normaal (‘Dun Op D’n Mest’) en boerderij-supporter Roosbeef (‘De Boerderij’, deel I en II), kent de Nederlandse popmuziek één landelijk hoogtepunt, in aangenaam ambigue stijl. In 1986 maakte de Groningse band De Boegies het nummer ‘Mèh’. De groep zong eerder al liedjes over het buitenleven, zoals ‘Stampot Boer’nstront’ en ‘Zwijnen Bij Candlelight’, maar in ‘Mèh’ balden ze, op swingende punkklanken, de geuren, klanken en sfeer van het landleven samen in één woordje schapentaal. Dat was genoeg: ‘Meh. Meh. Meh. Meeeehmehmehmehmeeeh. Meh. Meh. Meh!’ Boerenklassiek Het rauwe realisme van dampende mest en stikstof- en fosfaatwetgeving zoek je in de canon van de klassieke muziek vergeefs. Maar wie dorst naar boerennostalgie en naar de innerlijke melodie van de ‘gouden vruchten’ van rijpe akkers wordt ruim bediend. Bij Bach en Haydn geen bio-industrie en krappe winstmarges, maar een goede oogst als beloning voor menselijke vlijt en, vooruit, wat schalks gestoei in het hooi nadat de ploeg fluitend over de akker trok. Haydns oratorium Die Jahreszeiten volgt de seizoenen in een frisse line up aan koren en aria’s op de voet. De boer speelt als degene die middenin het landleven staat een centrale rol. Verkwikkend hoogtepunt: Froh eilet schon der Ackersmann. ‘De oogst’ van Kazimir Malevitsj Ook J.S. Bach wijdde een wereldlijke cantate aan de geneugten van het landleven. Zijn Boerencantate BWV 212. wordt hier zelden uitgevoerd, maar sopraan Klaartje van Veldhoven bracht recent een puike scenische uitvoering in boerenschuren. Bucolisch pikant („Mieke zwaait al met haar rokje, die kleine losbol!”) is hier de tekst van Picander. „Als een paartje het gezellig met elkaar heeft, dan borrelt het in je buik, alsof vlooien en luizen en een dwaas wespenlegertje allemaal samen aan het ruziën zijn”. De verwijzingen naar de financiële beslommeringen van het boerenbestaan zijn actueel. In de 19de eeuw componeerde ook de Britse componist Ralph Vaughan Williams veel muziek waarin je de liefde voor het platteland terughoort, bijvoorbeeld in zijn volksliederen. Beluister bijvoorbeeld ‘A Farmers son so sweet’ . Of de ballade The Lincolnshere Farmer, waarin een knecht een koe door listen en lagen (in veel coupletten) weet te verruilen voor een waardevol paard. Is de actualiteit te navrant voor nostalgisch escapisme, dan rest slechts het hupse dwangmajeur („lalalalalalalala!”) van de Bauern Polka van Johan Strauss II of – lyrischer - de Ouvertüre Dichter und Bauer van Suppé met zijn lieflijke cellosolo. Boerentheater Voor theater over het boerenleven, beland je snel bij Festival Karavaan, hofleverancier van het betere boerendrama. In die stukken staat vaak de botsing tussen stadsleven en platteland centraal, en identificeren we ons met boeren die vechten voor lijfbehoud. Van bepaald andere orde was Stallerhof (van Franz Xaver Kroetz), in 2019 tijdens Karavaan te zien in een stinkende stal. Afslag Eindhoven bracht een gitzwart en zeer beklemmend boerendrama: een naargeestig portret van een stugge, stuurse boerenfamilie, bij wie verstokte desillusie alle liefde voor het werk en elkaar heeft verdrongen. Anne-Chris Schulting bood onweerstaanbaar tegenwicht als boerendochter: onstuimig, betoverend en vastbesloten hoopvol. Boerenromans ‘Ik heb vader naar boven gedaan’ en ‘Ik bid nie veur brune bonen’: deze zinnen uit romans van respectievelijk Gerbrand Bakker en Anne de Vries zijn slechts twee literaire zinnen over boeren die blijven hangen, en in het geval van Anne de Vries zelfs zijn opgenomen in de Canon van Nederland. Nederland is niet uniek in ‘boerenromans’. Bij boeren en romans denk je algauw aan Franse, Russische of Vlaamse klassiekers. Minder bekend, maar bepaald niet in kwaliteit onderdoend, is de Zuid-Afrikaanse plaasroman. Deze romans – plaas is Afrikaans voor boerderij – zijn zelden geruststellend. Aanvankelijk waren ze bedoeld als mythologie van de zuivere, witte boer die het land onder de duim kreeg, een fictionele rechtvaardiging van grootgrondbezit. Al snel krijgt de tegenstelling een ideologische lading en wordt de idylle van het platteland omgezet in de ontmaskering van de Afrikaner mythe van puurheid. Pionier Olive Schreiner, Booker Prize winnaar Damon Galgut, Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee, Etienne van Heerden: ze schreven schitterende varianten op de plaasromans. De mooiste is Agaat van Marlene van Niekerk. Hierin kan een witte, eenzame boerin met een kwalijk verleden alleen nog communiceren met haar bediende van kleur door te knipperen met haar oogleden: de Afrikaner boer in doodstrijd.