In het Gelderse Stroe zitten de adders overal onder het gras

Wie het stikstofconflict als een burgeroorlog-in-wording beschouwt, denk aan ChristenUnie-voorman Segers, zou de Heetkampweg in Stroe als eerste frontlinie kunnen zien. Twee weken geleden stond het hier vol met trekkers, verzameld op het land van melkveehouder Brouwer en enkele buren. Enkele meters van zijn erf geven bruine Staatsbosbeheer-borden aan dat hier een andere wereld begint. Een wereld waarin niet de tractor, maar de recreant het voor het zeggen heeft. Waar, met het geraas van de A1 en de spoorlijn als geluidsdecor, de natuur begint.

Een stukje bos ter grootte van een krant, zo kun je daarbij mijmeren, met de dichter J.C. Bloem. Maar natuur is het niettemin, juridisch beschermd door zowel de Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn. Natura2000-gebied, kortom, waarover de Raad van State in de zomer van 2019 onverbiddelijk oordeelde dat er geen gram stikstof meer bij kan.

Terwijl deze dinsdag de gebruikelijke e-bike-stellen voorbijrazen en twee meiden op een zanderige heuvel foto’s van elkaar nemen, struint de 35-jarige Richard („liever geen achternaam”) uit Arnhem rond. „Zodra ik een paar uur vrij heb, dan ga ik”, vertelt hij, zijn camera bungelend rond zijn middel. „De natte heide hier maakt het tot één van de weinige gebieden in Nederland waar je de adder kunt vinden.” Zijn ogen speuren de bodem af. „Ik zoek een adder onder het gras ja”, lacht hij, waarna hij zijn weg vervolgt.

De avond ervoor zochten duizend boeren en andere ondernemers in Barneveld, de gemeente waar Stroe bij hoort, eveneens naar adders onder het gras, zij het dan van de meer politieke soort. In nog geen tien dagen tijd hebben vier lokale ondernemers een stichting – Visie MKB – en een evenement – Stikstof Feiten – uit de grond gestampt. Ze willen agro-, bouw- en transportondernemers uit de streek verenigen en samen een „geluid uitzenden” naar de politiek.

„Nadat de boeren in actie gekomen waren, keken we elkaar als ondernemers aan en voelden we: het is tijd voor iets constructiefs.” Ze willen „het eerlijke verhaal” over stikstof uitdragen. Dat verhaal blijkt vooral te bestaan uit vraagtekens bij het verhaal van het kabinet.

‘Wie is er straks aan de beurt?’

„Is het middel niet erger dan de kwaal?”, vraagt de een zich af. „We hadden vroeger het asbestverbod, daar kwam de overheid later op terug. Zou het met stikstof misschien wéér meevallen?”, vraagt de ander. „Nu zijn het de boeren, wie is er straks aan de beurt?”, verwoordt een derde spreker de vrees van velen.

31 procent van de aanwezigen zegt, via het grote ‘meepraatscherm’, boos te zijn over de aangekondigde stikstofmaatregelen, 37 procent is teleurgesteld en nog eens 24 procent voelt zich onzeker. Slechts 2 procent voelt zich er „best oké” bij, 6 procent houdt zich op de vlakte. Op de vraag hoe het met hen gaat loeit de zaal luidkeels „moeeee”.

De avond krijgt zodoende een bijna therapeutisch karakter. Dagvoorzitter Rens de Jong vraagt de aanwezigen even met hun buurman te praten. Het eerste programmaonderdeel bestaat uit „stoom afblazen”, waarbij bezoekers hun zegje mogen doen in een microfoon die hij de zaal ingooit.

„Kijk, over de stip op de horizon zijn we het in grote lijnen eens”, zegt Bert Roordink (50) van Roordink Bedrijfswagens, bij een plak wortelcake en een kop koffie. „Natuur moet worden beschermd, punt. Maar in Nederland, zeker in de regio, moet je mensen méénemen daarnaartoe. We zijn hier van het overleg en van het wederzijds vertrouwen. Maar deze maatregelen, die worden zomaar over ons uitgestort.”

Er zit hier in de Food Valley, zoals een deel van de Gelderse Vallei zich presenteert, „zoveel kennis en innovatie”, vult zijn collega Bram de Jong hem aan, maar is zijn gevoel, „daar wordt niks mee gedaan.”

Behalve adders onder het gras – is stikstof niet een stok om boeren mee te slaan, zodat er nieuwe woningen kunnen worden gebouwd? – krijgen de verzamelde ondernemers de nodige manieren voorgeschoteld om de naderende stikstofmaatregelen alsnog te voorkomen. Onderzoeker Geesje Rotgers van stichting Agrifacts wil de welstand van „alle tachtigduizend, en dan bedoel ik ook alle” bedreigde soorten „eerst zélf kunnen meten”. De onbetwiste ster van de avond, Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging, wil „zeker weten wel” de natuur beschermen, „maar waarom moet dat de natuur uit 1992 zijn, toen Natura 2000 bedacht werd? Doen we dat in 2500 nog?” De Wageningse emeritus hoogleraar Johan Sanders vuurt in acht minuten acht manieren op het publiek af om de „stikstofefficiency” te vergroten, zonder dat de veestapel hoeft te krimpen. Hij denkt bijvoorbeeld aan het splitsen van grassen, zodat vee met minder voedsel méér eiwit binnenkrijgt en minder mest produceert.

Steunbetuiging voor de boerenacties tegen het stikstofbeleid. Foto Eric Brinkhorst

De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth (CDA) staat weliswaar voor de noodzaak van maatregelen, maar hekelt vanaf het podium de stikstofkaart van het kabinet waarop vrijwel de hele Gelderse vallei „babyroze” kleurde, de kleur die staat voor 58 procent stikstofreductie. „Die kaart had de minister nóóit moeten gebruiken”, zegt hij. Laat je niets wijs maken, bezweert de bestuurder, „Gelderland is allang op weg de stikstofdoelen te halen”. Hij meent dat „het mobiliseren van de innovatiekracht die bij jullie leeft” het spookbeeld van verplicht onteigende boerenbedrijven uit zijn provincie zal weten te houden.

Het klinkt als een geloofsuitspraak. Uit berichtgeving in NRC bleek deze woensdag dat „nog geen enkele” boer van de verbeterde provinciale uitkoopregeling gebruik wenst te maken. De aanvraagtermijn loopt in september af. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vreest dat onteigeningen op deze manier onafwendbaar worden.

Cantherellen

Aan de ‘frontlinie’, nabij de Heetkampweg in Stroe, wordt intussen uit een ander vaatje getapt. Afgelopen maandagmiddag reden enkele boeren op tractors dwars door het aanpalende natuurgebied naar Radio Kootwijk. Al na enkele honderden meters maakten ze een stop waarbij ze een deel van het terrein met landbouwmaterieel freesden en vervolgens vol met graszaad en mest stortten. „Dat kun je wel ruiken”, zegt de verbouwereerde boswachter Laurens Jansen als hij daags daarna de schade ter plekke opneemt. Hij laat een hazelworm zien, een pootloze hagedis die het incident niet overleefde.

Je bent een rund als je met boeren stunt, schreef een kind op een verkeersbord

Jansen slikt zijn boosheid in en wil vooral niet escaleren: „Het was maar een depot, waar we houtsnippers bewaarden die we elders hebben gebruikt. En in Radio Kootwijk hebben ze gelukkig niets vernield. Na overleg hebben ze het daar bij wat trotse foto’s gelaten.”

Twee weken na de protesten op het land van boer Brouwer hangt Stroe nog altijd vol met posters, spandoeken en omgekeerde Nederlandse vlaggen. „Je bent een rund als je met boeren stunt”, zo schreef een kind op een verkeersbord. Een vrouw op het terras van café de Landing heeft een boerensjaal aan haar handtas geknoopt.

Op datzelfde terras schiet buurtbewoner Eveline Bernard (71) de verslaggever aan. Ze vertelt hoe het is om hier een ander geluid te laten klinken dan het boerenevangelie. „Dat is lef hebben”, vertelt ze. „Dan wordt het ineens een stuk minder gezellig in de WhatsApp-groep van de buurt.” Geregeld tekent ze bezwaar aan tegen boeren die lokale milieuregels en verordeningen schenden. Dat levert de nodige scheve gezichten op.

Foto Eric Brinkhorst

Toch opereert ze niet geheel alleen. Met ruim twintig anderen richtte ze Kootwijk Groen op, een netwerk van natuurliefhebbers uit de omgeving. Ze woont zelf naast een zandverstuiving, die in haar jeugd nog „het grootste stuk woestijn van Noordwest-Europa” was. Wat later, op de veranda van haar boswoning, pakt ze er een fotoalbum bij. Op foto’s uit de jaren zestig is een uitgestrekte zandvlakte te zien. „De komst van de snelweg en later de intensieve veehouderij hebben de boel hier laten vergrassen”, vertelt ze terwijl ze toont hoe de vlakte er nu bij ligt - vrijwel geheel begrast. „Voel zelf maar,” zegt ze, „het zand is hier zo droog dat het als water uit je hand glipt. Alleen door extreme bemesting kan hier iets groeien.”

De houding in deze streek is volgens haar dat je eerst iets doet en daarna pas om toestemming vraagt bij de overheid. „De knabbel-en-babbel-methode noem ik dat: eerst pakken wat je aardig lijkt en dan kletsen tot je de nieuwe rechten vastgelegd krijgt.” Dat de overheid nu wel paal en perk lijkt te stellen is voor veel van hen nieuw en slecht te verteren, zo constateert ze.

Ze zag de natuur in haar woonomgeving veranderen, sinds de jaren zestig. „Als kind zocht ik hier cantharellen, die waren dol op de bomen hier. Ook de breedbladige wespenorchis, een orchidee, is onlangs verdwenen.” Toch beziet ze de boeren in haar buurt met empathie. „Toen deze mensen hier kwamen wonen, gold het als een overwinning als je de natuur naar je hand wist te zetten. Die waarden zitten er nog steeds in.”

Boeren zijn in een fuik gelopen, zegt ze. „De bank vertelde hen dat ze elk jaar moesten uitbreiden, grotere winsten moeten halen. Natuurlijk voel je je dan bekocht als nu blijkt dat dit helemaal niet kón.” Tsja, verzucht ze, „misschien zijn ze ook wel boos op zichzelf.”

Over deze serie Het boerenland staat onder druk. De stadsmens wil er recreëren, de overheid ziet er aantrekkelijke bouwgrond in. En de boer? Die wil gewoon blijven boeren. In het Gelderse Stroe komen een aantal van deze belangen samen. Wat doet dit met een gemeenschap? Een korte serie. Dit is aflevering 1: Ondernemers solidair met de boeren