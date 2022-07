Opnieuw geen vergunning voor Terschellings festival eilân

Het festival eilân op Terschelling mag ook in 2022 niet worden georganiseerd. Nadat de rechter in 2019 vijf dagen voor aanvang de doorgang van de eerste editie van het evenement blokkeerde, verleent de gemeente Terschelling nu geen evenementenvergunning. Dat heeft zij dinsdag bekendgemaakt. De organisatie van het festival, dat plaats zou vinden van 15 tot en met 18 september, schrijft in een eerste reactie „met grote verbijstering” de onderbouwing van de gemeente te hebben gelezen.

De gemeente meldt dat het besluit volgt op basis van adviezen van de veiligheidsdiensten. De festivalorganisatie zou niet aan alle voorwaarden kunnen voldoen om het evenement gezond en veilig te laten verlopen. Zo zou er een extra ambulance op het eiland aanwezig moeten zijn, maar stelt de ambulancedienst geen extra inzet te kunnen leveren tijdens de dagen waarop het festival plaats zou moeten vinden. Ook vrezen de adviserende organisaties het gebruik van groene accu’s in het natuurgebied waar het festival plaatsvindt. Dit gebied zou bij een incident met de accu’s kwetsbaar en lastig te bereiken zijn.

Festivalorganisator Chasing The Hi-Hat spreekt van een „opmerkelijk en onredelijk besluit”. Volgens de initiatiefnemers zijn de beoogde accu’s bewezen veilig en zijn soortgelijke systemen vorige maand nog ingezet bij festival Oerol op Terschelling. Ook zou een andere gecertificeerde aanbieder van ambulances zijn gevonden om gedurende het evenement stand-by te staan, zodat de ambulancezorg op het eiland niet in gevaar komt. Verder noemt het festival aanvullende voorwaarden van het verlichten van een bos van 6,5 hectare „technisch onhaalbaar, (…) zinloos en strijdig met onze zorgplicht voor de natuur”, daar slechts een deel van het bos gebruikt zou worden tijdens het festival.

2019

In 2019 ging ook al een streep door festival eilân. Toen was het de rechter die ingreep na klachten van een groep eilandbewoners verenigd in Stichting Ons Schellingerland over mogelijke milieuschade door het festival. De rechter oordeelde destijds dat niet duidelijk was of de stikstofuitstoot van het festival negatieve effecten zou hebben op het nabijgelegen natuurgebied.

Toch ondernam Chasing The Hi-Hat een nieuwe poging om het festival te organiseren, omdat „alle specialisten vonden dat het kon”. Volgens de festivalorganisatie zeiden ecologen, stikstofspecialisten en „zelfs de provincie” dat het festival gewoon plaats had kunnen vinden, omdat er ecologisch niets op aan te merken zou zijn. Nu de vergunning door de gemeente is geweigerd, beraadt eilân zich op verdere stappen: „Voor ons als organisatie is de schade enorm, maar het precedent wat met deze beslissing wordt gezet kan ook andere evenementen raken.”

Voor dit jaar stonden onder meer artiesten als Eefje de Visser, Goldband en Jungle by Night op het programma. Er werd rekening gehouden met 6.000 bezoekers.