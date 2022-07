Opnieuw Britse bewindslieden opgestapt door gebrek aan vertrouwen in premier Johnson

Opnieuw hebben twee Britse bewindslieden hun functie als kabinetslid neergelegd. Will Quince (Kinderen en Gezinszaken) en Robin Walker (Scholen) maakten woensdag via Twitter bekend te stoppen. Beide staatssecretarissen laten weten geen vertrouwen meer te hebben in Boris Johnson. Dit nadat in februari naar buiten was gekomen dat de premier in februari Chris Pincher had benoemd als plaatsvervangend chief whip, terwijl hij wist dat deze van seksueel wangedrag was beschuldigd. De chief whip heeft de taak om in het Lagerhuis de fractiediscipline te bewaken. Dinsdag dienden twee ministers hun ontslag al in.

Deze week gaf Johnson toe op de hoogte te zijn geweest van een klacht van ongewenst gedrag door Pincher, ingediend tegen het parlementslid in 2017. Walker laat weten dat „recente gebeurtenissen” hem duidelijk hebben gemaakt dat de conservatieve partij „is afgeleid van haar kernmissies”. Volgens hem zijn de partijprestaties overschaduwd door fouten en vragen over de integriteit van de partij, waardoor zich genoodzaakt ziet te stoppen. Quince noemt de „onjuistheid” over de informatie die hij kreeg van Johnson over Pincher als reden voor zijn terugtreden.

Dinsdag legden de Britse ministers Rishi Sunak en Sajid Javid hun functies al neer. Sunak, als minister van Financiën een van de belangrijkste bewindslieden in het Britse kabinet, en gezondheidsminister Sajid Javid maakten vrijwel gelijktijdig bekend op te stappen. Ook een tiental minder prominente partijleden van de Conservatieve Partij stopten met hun werk voor premier Johnson.