OM eist in hoger beroep ruim zes jaar cel voor plegers aanslag Panorama

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep ruim zes jaar celstraf geëist tegen de drie mannen die in 2018 met een raketwerper op het gebouw van weekblad Panorama schoten. De aanklager sprak in het gerechtshof van Amsterdam opnieuw van een „aanval op de vrije pers” die de democratie ondermijnt, meldt persbureau ANP. In 2019 werd organisator Richard Z. (45) nog veroordeeld tot vier jaar cel. Vermoedelijk schutter John P. (49) en chauffeur Mike van den B. (29) kregen drie jaar.

De straffen vielen in 2019 lager uit dan de eis van het OM, dat respectievelijk tot zeven en zes jaar gevangenisstraf eiste. De rechtbank ging daar toen niet in mee. Het was immers niet met zekerheid te zeggen dat de aanslag was gericht op de redactie van Panorama, luidde het oordeel. In het hoger beroep legde de aanklager van het OM een rechtstreekse link met een publicatie van Panorama, in de week van de aanslag, over de georganiseerde misdaad.

Het kantoorpand in Amsterdam-West waar Panorama is gevestigd werd op 21 juni 2018 rond 23.00 uur onder vuur genomen met een raketwerper. Niemand raakte daarbij gewond. Wel raakte het gebouw fors beschadigd. Hoofdredacteur Peter van de Kraats achtte het tegenover het Amsterdamse AT5 aannemelijk dat zijn weekblad het doelwit was, omdat Panorama „het enige tijdschrift is dat serieus over misdaad schrijft”. Een week later reed een auto in op de pui van De Telegraaf.